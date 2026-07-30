Bolo de chocolate raiz que não vai na batedeira: perfeito para fazer em casa para lanchar e tomar café

Receita simples dispensa liquidificador e batedeira, leva ingredientes comuns e fica pronta em poucos passos

bolo de chocolate raiz
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)
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Bolo de chocolate fofinho, fácil e com gosto de receita de família. Essa é a proposta compartilhada por Cíntia Prado, do perfil @acintiapradoo.

A massa leva ingredientes comuns e pode ser preparada apenas com uma tigela e um fouet ou uma colher. Por isso, funciona bem para o lanche da tarde, o café da manhã ou até como base para bolos recheados.

Ingredientes

  • 3 ovos;
  • 1 xícara de leite;
  • 1/2 xícara de óleo ou margarina derretida;
  • 1 xícara de açúcar;
  • 1 xícara de achocolatado;
  • 2 xícaras de farinha de trigo;
  • 1 colher de sopa de fermento em pó.

Como preparar

Coloque os ovos, o leite e o óleo em uma tigela. Misture até formar um creme homogêneo.

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Depois, acrescente o açúcar e o achocolatado. Mexa novamente e adicione a farinha de trigo aos poucos.

Por último, coloque o fermento e misture delicadamente até incorporar.

Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C. O bolo costuma assar entre 35 e 40 minutos, mas o tempo pode variar conforme o forno.

Para conferir o ponto, espete um palito no centro. Se ele sair limpo, o bolo está pronto.

A massa fica levemente líquida antes de assar, o que é esperado nessa receita. Depois de pronta, pode ser servida pura, com cobertura de chocolate ou usada como base para bolo de prestígio e outras versões recheadas.

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Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Formado em Marketing, é especialista em SEO e estratégias de crescimento de audiência. Atua na produção de conteúdo digital, com foco em posicionamento nos mecanismos de busca, análise de desempenho e desenvolvimento de pautas orientadas por dados.

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