Bolo de chocolate raiz que não vai na batedeira: perfeito para fazer em casa para lanchar e tomar café
Receita simples dispensa liquidificador e batedeira, leva ingredientes comuns e fica pronta em poucos passos
Bolo de chocolate fofinho, fácil e com gosto de receita de família. Essa é a proposta compartilhada por Cíntia Prado, do perfil @acintiapradoo.
A massa leva ingredientes comuns e pode ser preparada apenas com uma tigela e um fouet ou uma colher. Por isso, funciona bem para o lanche da tarde, o café da manhã ou até como base para bolos recheados.
Ingredientes
- 3 ovos;
- 1 xícara de leite;
- 1/2 xícara de óleo ou margarina derretida;
- 1 xícara de açúcar;
- 1 xícara de achocolatado;
- 2 xícaras de farinha de trigo;
- 1 colher de sopa de fermento em pó.
Como preparar
Coloque os ovos, o leite e o óleo em uma tigela. Misture até formar um creme homogêneo.
Depois, acrescente o açúcar e o achocolatado. Mexa novamente e adicione a farinha de trigo aos poucos.
Por último, coloque o fermento e misture delicadamente até incorporar.
Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C. O bolo costuma assar entre 35 e 40 minutos, mas o tempo pode variar conforme o forno.
Para conferir o ponto, espete um palito no centro. Se ele sair limpo, o bolo está pronto.
A massa fica levemente líquida antes de assar, o que é esperado nessa receita. Depois de pronta, pode ser servida pura, com cobertura de chocolate ou usada como base para bolo de prestígio e outras versões recheadas.
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