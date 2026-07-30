Caixa começa a pagar R$ 13 bilhões de lucro do FGTS; veja como consultar e quanto vai receber

Todos os trabalhadores com carteira assinada ou que tiveram carteira assinada em algum momento da vida devem receber valores

(Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

CRISTIANE GERCINA – A Caixa Econômica Federal começou a distribuir nesta quinta-feira (30) R$ 13,042 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os valores estão sendo depositados nas contas do Fundo de Garantia de 138,2 milhões de trabalhadores que tinham saldo em dezembro de 2025.

O pagamento está sendo processado e o valor do lucro ainda não aparece nas contas de todos os trabalhadores com direito.

Quando o dinheiro for creditado e o extrato do FGTS estiver atualizado, aparecerá a informação “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025”.

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O dinheiro do lucro não será depositado na conta-corrente do trabalhador, e sim na conta do FGTS, cujo saque só é permitido em situações específicas como aposentadoria, demissão e financiamento da casa própria.

A Folha desenvolveu uma calculadora para que o trabalhador saiba quanto vai receber. Para usar a calculadora, informe o saldo no FGTS em dezembro, sem a necessidade de digitar ponto ou vírgula. Depois, clique em “Calcular” e o sistema mostrará quanto receberá de lucro.

Veja o passo a passo para fazer a consulta do FGTS:

Abra ou baixe o aplicativo FGTS (para o primeiro acesso, é preciso criar senha) Caso seja necessário, faça a atualização do app Clique em “Entrar no aplicativo” O sistema vai pedir permissão para ter acesso a alguns dados do seu celular; clique em “Continuar” Se houve atualização, o aplicativo pedirá permissão para ter acesso à sua localização; é possível escolher a opção “permitir durante o uso” Informe seu CPF e clique em “Próximo” Digite sua senha e vá em “Entrar”; caso não se lembre, escolha “Recuperar senha” Se houve atualização, o app vai perguntar se quer cadastrar uma conta; caso queira, escolha esta opção; senão, escolha “Cadastrar depois” Na tela inicial, aparecerão as empresas nas quais trabalhou; para ver o saldo, clique no “olho”, abaixo de “Saldo total” Aparecerá o saldo das últimas empresas nas quais trabalhou; se ainda trabalha, a empresa na qual está será a primeira da lista Clique em “Confira todas as suas contas FGTS” para entrar nos extratos de cada uma Na próxima página, aparecerá a lista de empresas, vá em “Ver extrato” em cada uma delas Role a tela para baixo para ver o valor que havia na sua conta em dezembro de 2025, sobre o qual será pago o lucro Para a empresa que estiver ativa, aparecerá o seu “Saldo parcial” após o depósito de novembro, em 19/12 considere este valor; nas demais empresas, será o saldo parcial em 21/12 O lucro será pago sobre o total que havia no fundo em dezembro Para guardar os dados, clique em “Gerar extrato PDF” e salve em seu celular

A distribuição foi autorizada por resolução publicada no Diário Oficial da União nesta quinta (30). Neste ano foi autorizada a distribuição de 89% do lucro de R$ 14,7 bilhões obtido pelo FGTS no ano passado. A correção do dinheiro nas contas é de 6,90%, e fica 2,53% acima da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2025.

Para saber quanto tinha no fundo em dezembro, é preciso consultar o extrato do Fundo de Garantia no aplicativo do FGTS. É preciso observar o valor em cada conta referente a cada empresa e somar o quanto tem, ao todo.

Há dois pagamentos em dezembro: os 8% depositados pelo empregador e a correção dos valores depositados. O valor a ser considerado é o maior. Em alguns casos, o saldo total maior está em 19/12.

A cada R$ 100 na conta do FGTS, são pagos R$ 1,87 de lucro. Com isso, quem tem R$ 1.000 a receber, por exemplo, terá R$ 18,68 de lucro. O índice aplicado nas contas é de 0,01868341.

Quando é possível sacar o FGTS?

O dinheiro do FGTS só pode ser usado em situações específicas garantidas por lei, como na compra da casa própria, para amortizar ou quitar a dívida do financiamento imobiliário, na aposentadoria e na demissão sem justa causa, entre outras.

Na prática, não é possível usar apenas o lucro no financiamento da casa própria. Quando o trabalhador solicita a utilização do FGTS para amortização, o saque é feito sobre o saldo disponível na conta, que já inclui os depósitos mensais, os rendimentos e o lucro distribuído.

Especialistas afirmam que a estratégia de amortizar a dívida da casa própria faz sentido, em especial para quem paga juros elevados no financiamento. A recomendação, porém, é avaliar primeiro a situação financeira antes de usar o dinheiro do fundo.

O planejador financeiro da Planejar Diego Endrigo indica usar o saldo do FGTS para isso. Segundo ele, o retorno do FGTS costuma ser inferior aos juros cobrados na maior parte dos financiamentos habitacionais atuais e usar os valores para fazer essa amortização compensa, já que o dinheiro do Fundo de Garantia não pode ser sacado, apenas em situações específicas determinadas por lei.

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

Segundo a Caixa, todos os trabalhadores com carteira assinada ou que tiveram carteira assinada em algum momento da vida profissional e tinham saldo na conta no dia 31 de dezembro de 2025 vão receber os valores referentes à distribuição. Serão beneficiados 138,2 milhões de trabalhadores.

O que é o FGTS e como ele funciona?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado em 1966 como uma poupança para proteger o trabalhador em caso de demissão, doença ou na aposentadoria. Na época, foi uma alternativa ao fim da estabilidade dos profissionais formais.

O fundo é composto por um depósito de 8% mensal sobre o salário do trabalhador. O depósito é feito pela empresa que contrata o trabalhador pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

A lei também permite que os recursos sejam utilizados para habitação, o que envolve não apenas financiamento imobiliário, mas também saneamento básico e infraestrutura urbana. A Caixa ainda utiliza os valores em operações de microcrédito.