Colocar papel-alumínio ou plástico-filme dentro dos armários: para que serve e por que muita gente começou a fazer isso

Camada discreta passou a aparecer em gavetas e prateleiras, mas alguns cuidados evitam que a solução provoque justamente o problema que deveria combater

(Imagem: Ilustração)

Migalhas, respingos de óleo e pequenos vazamentos podem alcançar o interior dos armários sem que ninguém perceba. Com o tempo, esses resíduos deixam manchas, odores e uma camada difícil de remover.

Para reduzir o contato direto da sujeira com o móvel, muita gente começou a forrar gavetas e prateleiras com papel-alumínio ou plástico-filme. A técnica funciona como uma proteção removível, mas exige limpeza prévia e trocas frequentes.

Para que serve o papel-alumínio dentro dos armários?

O papel-alumínio cria uma barreira entre o fundo do móvel e os objetos guardados. Assim, migalhas, gordura e pequenos derramamentos atingem primeiro a folha.

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O truque costuma ser mais útil em gavetas ou prateleiras usadas para armazenar:

temperos e embalagens abertas;

garrafas de óleo e molhos;

panelas e utensílios;

produtos de limpeza;

potes que podem vazar.

Quando a folha acumula sujeira, basta retirá-la e colocar outra. Isso pode diminuir o esforço necessário para limpar superfícies de madeira ou MDF.

No entanto, o material não impermeabiliza completamente o armário. Líquidos podem passar pelas laterais, rasgos e emendas.

E o plástico-filme?

O plástico-filme também pode proteger pontos pequenos contra gordura e poeira. Porém, ele costuma grudar, enrugar e rasgar com mais facilidade quando objetos pesados passam sobre a superfície.

Além disso, sua retirada pode ser trabalhosa. Por isso, ele funciona melhor em áreas reduzidas ou como proteção temporária.

Em prateleiras grandes, um forro plástico próprio para armários ou um organizador removível tende a oferecer maior estabilidade e durabilidade.

Limpeza precisa acontecer antes da aplicação

Antes de forrar o móvel, retire todos os objetos e elimine migalhas, poeira e resíduos de gordura.

Depois, passe um pano levemente umedecido com detergente neutro diluído. Em seguida, remova o produto e seque completamente a superfície.

Essa etapa faz diferença porque o papel ou o plástico podem esconder umidade já presente. Caso o móvel permaneça molhado, odores e mofo podem surgir sob o revestimento.

Portanto, nunca cubra uma prateleira ainda úmida.

Como colocar o papel-alumínio

Meça o fundo da gaveta ou da prateleira e corte uma folha um pouco maior. Depois, acomode o material nos cantos sem formar muitas dobras.

Não é necessário deixar o lado brilhante obrigatoriamente voltado para cima. Os dois lados surgem durante o processo de fabricação e essa diferença não interfere de forma relevante na proteção do armário.

Caso a folha deslize, use organizadores sobre ela ou escolha um forro antiderrapante próprio para móveis. Evite colas fortes, pois elas podem danificar o revestimento.

Quando trocar a proteção

O forro precisa de inspeção periódica. Substitua o papel-alumínio quando ele apresentar:

rasgos;

excesso de gordura;

umidade;

manchas;

mau cheiro;

restos de alimentos acumulados.

O plástico-filme também deve sair assim que perder a aderência ou acumular sujeira nas bordas.

Manter a mesma cobertura durante muitos meses pode esconder vazamentos e favorecer o acúmulo de resíduos.

Nem todo armário precisa do truque

Gavetas impermeáveis, organizadores laváveis e prateleiras revestidas costumam permitir uma limpeza simples com pano úmido. Nesses casos, o papel-alumínio pode gerar desperdício sem trazer grande vantagem.

Também não vale forrar todo o móvel quando apenas uma embalagem apresenta risco de vazamento. Uma bandeja sob óleos, molhos e produtos líquidos pode resolver o problema de maneira mais prática.

Já nos armários de madeira ou MDF, a barreira removível pode ajudar, desde que a superfície permaneça seca e receba ventilação.

Cuidados importantes

Evite guardar alimentos soltos diretamente sobre o papel ou o plástico. Use embalagens e recipientes fechados.

Também não cubra saídas de ventilação nem mantenha a proteção perto de tomadas, fios danificados ou fontes de calor.

Embaixo da pia, verifique regularmente se há vazamentos. O forro pode conter pequenas gotas por algum tempo, mas não corrige problemas hidráulicos.

Assim, papel-alumínio e plástico-filme servem principalmente para facilitar a limpeza e reduzir o contato do móvel com resíduos. O resultado depende menos do material escolhido e mais da manutenção constante do espaço.

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