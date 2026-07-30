Ferver maçã picada com alecrim e cravo: para que serve e por que é recomendado

Bebida ganhou fama como uma forma de “limpar” o intestino, mas seus efeitos reais são mais modestos do que prometem as publicações nas redes sociais

(Imagem: Ilustração)

Ferver maçã com alecrim e cravo resulta em uma bebida aromática que pode entrar na rotina como alternativa aos chás tradicionais. No entanto, alegações de que a mistura elimina bactérias, combate infecções ou limpa completamente o intestino não encontram respaldo científico.

A receita foi compartilhada pelo perfil @sempresaudavel.a, que orienta ferver os ingredientes por cinco minutos, coar e tomar dois copos por dia antes das refeições.

Para que serve a mistura de maçã, alecrim e cravo?

Na prática, a bebida serve principalmente para hidratar e oferecer sabor e aroma sem a necessidade de acrescentar açúcar.

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A maçã contém carboidratos, vitaminas, minerais e compostos vegetais. Entretanto, ao coar o preparo, grande parte das fibras permanece nos pedaços da fruta, e não no líquido.

O alecrim e o cravo também contêm compostos antioxidantes estudados em laboratórios. Porém, identificar atividade antimicrobiana em tubos de ensaio não significa que um chá consiga eliminar bactérias do intestino humano ou tratar uma infecção.

O intestino não precisa ficar “livre de bactérias”

A ideia de remover todas as bactérias do intestino não seria desejável. O trato digestivo abriga trilhões de microrganismos que participam da digestão e ajudam a impedir a proliferação de agentes causadores de doenças.

Assim, o objetivo de uma alimentação equilibrada não consiste em esterilizar o intestino, mas em preservar um microbioma diversificado e saudável.

Infecções bacterianas, por outro lado, exigem diagnóstico correto. Dependendo do caso, o tratamento pode envolver hidratação, acompanhamento clínico ou medicamentos específicos prescritos por um profissional.

A bebida faz uma “limpeza intestinal”?

Não existem estudos clínicos que comprovem que essa receita limpa completamente o intestino, elimina toxinas ou produz mudanças perceptíveis já no primeiro dia.

O Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos Estados Unidos afirma que há poucos estudos de boa qualidade sobre programas de desintoxicação e que as evidências disponíveis não sustentam promessas de remoção de toxinas.

O organismo já conta com fígado, rins, intestino, pulmões e pele para processar e eliminar substâncias. Uma bebida isolada não substitui esses mecanismos naturais.

Como preparar a bebida

Para reproduzir a receita divulgada, use:

1 maçã bem higienizada e picada com casca;

1 pequena porção de alecrim seco;

alguns cravos-da-índia;

água suficiente para o preparo.

Coloque os ingredientes em uma panela e deixe ferver por cerca de cinco minutos. Depois, desligue o fogo, espere amornar e coe.

A bebida pode ser consumida quente ou fria. Contudo, não há necessidade comprovada de tomar dois copos antes das refeições nem de seguir esse hábito diariamente.

Cuidados com o consumo

Usar alecrim e cravo em quantidades culinárias costuma ser diferente de ingerir extratos, óleos essenciais ou preparações concentradas.

O óleo de cravo, por exemplo, contém eugenol e pode causar intoxicação grave quando ingerido em excesso. Por isso, óleos essenciais não devem substituir a especiaria usada na cozinha.

Gestantes, pessoas que usam anticoagulantes, pacientes com doenças crônicas e quem toma medicamentos regularmente devem conversar com um profissional antes de consumir grandes quantidades de plantas medicinais.

Também vale interromper o uso diante de náusea, dor abdominal, diarreia, alergia ou qualquer outro desconforto.

Quando procurar atendimento

Diarreia persistente, febre, sangue nas fezes, vômitos repetidos, dor intensa ou sinais de desidratação exigem avaliação médica.

Nesses casos, insistir em receitas caseiras pode atrasar o diagnóstico e o tratamento adequado.

Portanto, a mistura de maçã, alecrim e cravo pode funcionar como uma bebida aromática e agradável. O que ela não faz é “esterilizar” o intestino, eliminar infecções ou promover uma desintoxicação completa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Sempre Saudável (@sempresaudavel.a)

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