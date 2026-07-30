Formosa não é um caso isolado. Ela representa uma realidade que precisa acabar

Somente com conscientização, responsabilidade e união conseguiremos colocar um fim à crueldade contra aqueles que não têm voz

(Foto: Arquivo Pessoal)

O resgate da égua Formosa, realizado por mim e pela minha equipe, foi um dos episódios mais marcantes da minha atuação na causa animal. Encontrá-la em estado tão grave, com sinais de sofrimento e anos de exploração, reforçou a certeza de que ainda temos um longo caminho pela frente na defesa dos nossos equinos.

Agradeço também ao vereador Jakson Charles, que prontamente deu suporte à ocorrência até a chegada da nossa equipe de resgate.

Infelizmente, a história da Formosa não é um caso isolado. Ela representa centenas de cavalos que ainda são submetidos à exploração, aos maus-tratos e ao abandono. São animais que sentem dor, medo e cansaço, mas que, muitas vezes, passam despercebidos pela sociedade.

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Precisamos romper com a ideia de que essa realidade é normal. Não podemos aceitar que cavalos sejam tratados como ferramentas de trabalho, sem o mínimo de cuidado, respeito ou dignidade. Todo animal merece proteção, e maus-tratos são crime.

A Formosa teve uma nova oportunidade graças à mobilização de pessoas que não se calaram diante do sofrimento. Mas muitos outros animais ainda esperam por esse mesmo olhar de compaixão.

Reafirmo o meu compromisso de seguir trabalhando por políticas públicas que garantam mais proteção aos animais, especialmente aos equinos. A história da Formosa precisa servir de alerta: somente com conscientização, responsabilidade e união conseguiremos colocar um fim à crueldade contra aqueles que não têm voz.

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