Retirada de caminhão acidentado deixa congestionamento quilométrico na BR-060, entre Anápolis e Goiânia

Motoristas podem encontrar trânsito parado desde Terezópolis de Goiás até próximo à entrada da capital

BR-060 registrou longo congestionamento durante interdição. (Foto: Gustavo de Souza/Portal 6 e @lanarayssa_)

Motoristas que passavam pela BR-060, no sentido de Anápolis a Goiânia, nesta quinta-feira (30), acabaram se deparando com um congestionamento quilométrico.

De acordo com motoristas, o trânsito está parado desde Terezópolis de Goiás até próximo à entrada da capital. Um vídeo obtido pelo Portal 6 mostra a extensão do engarrafamento.

A rodovia precisou ser interditada desde a manhã para a retirada de um veículo de carga acidentado, que acabou saindo de pista e caindo no córrego João Leite.

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O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (29) e não houve vítimas, segundo divulgou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A BR-060 ficou totalmente interditada na altura do km 125, mas foi liberada aproximadamente às 15h30.

Por questões de segurança, a PRF decidiu, junto à equipe responsável pelo serviço, realizar a retirada nesta quinta-feira. Enquanto isso, motoristas são aconselhados a buscarem rotas alternativas.

São opções a GO-080 e a GO-222, que podem representar aumento aproximado de 20 minutos no tempo de deslocamento regular.

VÍDEO | Motoristas que passavam pela BR-060, no sentido de Anápolis a Goiânia, nesta quinta-feira (30), acabaram se deparando com um congestionamento quilométrico. De acordo com motoristas, o trânsito está parado desde Terezópolis de Goiás até próximo à entrada da capital. Um… pic.twitter.com/jR1yLM3EJq — Portal 6 (@portal6noticias) July 30, 2026

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