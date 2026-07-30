Retirada de caminhão acidentado deixa congestionamento quilométrico na BR-060, entre Anápolis e Goiânia
Motoristas podem encontrar trânsito parado desde Terezópolis de Goiás até próximo à entrada da capital
Motoristas que passavam pela BR-060, no sentido de Anápolis a Goiânia, nesta quinta-feira (30), acabaram se deparando com um congestionamento quilométrico.
De acordo com motoristas, o trânsito está parado desde Terezópolis de Goiás até próximo à entrada da capital. Um vídeo obtido pelo Portal 6 mostra a extensão do engarrafamento.
A rodovia precisou ser interditada desde a manhã para a retirada de um veículo de carga acidentado, que acabou saindo de pista e caindo no córrego João Leite.
O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (29) e não houve vítimas, segundo divulgou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A BR-060 ficou totalmente interditada na altura do km 125, mas foi liberada aproximadamente às 15h30.
Por questões de segurança, a PRF decidiu, junto à equipe responsável pelo serviço, realizar a retirada nesta quinta-feira. Enquanto isso, motoristas são aconselhados a buscarem rotas alternativas.
São opções a GO-080 e a GO-222, que podem representar aumento aproximado de 20 minutos no tempo de deslocamento regular.
VÍDEO | Motoristas que passavam pela BR-060, no sentido de Anápolis a Goiânia, nesta quinta-feira (30), acabaram se deparando com um congestionamento quilométrico.
De acordo com motoristas, o trânsito está parado desde Terezópolis de Goiás até próximo à entrada da capital. Um… pic.twitter.com/jR1yLM3EJq
— Portal 6 (@portal6noticias) July 30, 2026
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