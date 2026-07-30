Wine Weekend começa nesta sexta-feira no Castro’s Park Hotel, em Goiânia, com programação para amantes de vinho

Encontro reúne degustações, gastronomia harmonizada, palestras e atrações musicais durante três dias em Goiânia

Castro’s Park Hotel promove a 9ª edição do Wine Weekend em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Começa nesta sexta-feira (31) a 9ª edição do Wine Weekend, um dos principais eventos de enogastronomia de Goiás. Realizado pelo Castro’s Park Hotel, em Goiânia, o encontro reúne durante três dias uma programação que combina vinhos de diferentes países, alta gastronomia, especialistas renomados e atrações musicais em uma experiência voltada aos apreciadores da bebida.

Com o tema “Do Velho ao Novo Mundo”, a edição deste ano convida os participantes a conhecerem as diferenças entre os vinhos produzidos nas tradicionais regiões europeias e aqueles elaborados em países que vêm conquistando reconhecimento internacional, como Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul.

A programação inclui jantar harmonizado, palestras com especialistas, degustações e o tradicional Wine Festival, realizado na área da piscina do hotel. Ao todo, mais de 300 rótulos estarão disponíveis para degustação, além de apresentações de jazz, MPB e rock indie, criando um ambiente pensado para quem deseja unir boa música, gastronomia e vinho.

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Entre os convidados confirmados está o enólogo francês Pascal Marty, além de profissionais brasileiros e representantes de importantes vinícolas, que compartilharão experiências e conhecimentos sobre terroirs, produção e tendências do mercado.

Quem ainda não garantiu presença pode adquirir ingressos para o Wine Festival, que acontece no sábado (1º), a partir de R$ 400. Também há pacotes de hospedagem que incluem duas diárias, café da manhã, experiências gastronômicas e benefícios exclusivos.

As vagas são limitadas. Informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (62) 3096-2020, pelo Instagram @castrospark ou no site oficial do Castro’s Park Hotel.