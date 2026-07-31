119 anos: uma cidade que escolhe cuidar das pessoas

O melhor presente que uma cidade pode oferecer à sua população é continuar construindo um futuro melhor do que o seu passado

(Foto: Ilustração/IA)

Anápolis chega aos 119 anos vivendo um momento em que vale mais discutir o futuro do que apenas lembrar o passado. Uma cidade cresce quando consegue transformar desafios antigos em oportunidades de mudança, e isso exige planejamento, trabalho diário e coragem para enfrentar problemas que durante muito tempo pareceram permanentes.

Nos últimos meses, vimos exemplos que apontam nessa direção. A ampliação do acesso à saúde, o fortalecimento do atendimento às crianças, os investimentos em mobilidade urbana e outras iniciativas mostram que é possível aproximar o serviço público da vida real das pessoas.

Ainda há muito por fazer, e ninguém sério diria o contrário, mas uma cidade evolui justamente quando decide não aceitar que as dificuldades sejam definitivas.

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Anápolis reúne características que poucas cidades brasileiras possuem: localização estratégica, força econômica, capacidade industrial e um povo que aprendeu a trabalhar e empreender. Se continuar colocando as pessoas no centro das decisões, investindo em saúde, educação, infraestrutura e planejamento, terá todas as condições para se consolidar entre as melhores cidades do Brasil para investir e viver.

Os 119 anos de Anápolis não devem servir apenas para celebrar o que já foi conquistado. Devem nos lembrar que o melhor presente que uma cidade pode oferecer à sua população é continuar construindo um futuro melhor do que o seu passado.

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