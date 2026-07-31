A cidade argentina a menos de 30 quilômetros do Brasil onde turistas encontram cassinos, restaurantes e compras mais baratas

Destino próximo à fronteira reúne vida noturna, boa mesa e oportunidades de economia que atraem brasileiros em viagens rápidas

(Imagem: Reprodução/YouTube – Fabi Cassol | Minha Praia Viajar)

Basta atravessar uma ponte para trocar de país, experimentar novos sabores e encontrar uma cidade turística bem diferente da brasileira. Na Tríplice Fronteira, esse passeio internacional pode ser feito até mesmo em poucas horas.

Além da proximidade, o destino chama a atenção pela combinação de gastronomia, entretenimento e comércio. No entanto, os valores podem variar conforme o câmbio, a forma de pagamento e o produto escolhido.

Puerto Iguazú fica a poucos quilômetros do Brasil

O lugar é Puerto Iguazú, localizado na província argentina de Misiones. Ele se conecta a Foz do Iguaçu pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que atravessa o Rio Iguaçu.

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A curta distância permite que muitos turistas hospedados no lado brasileiro incluam a Argentina no roteiro. O movimento costuma crescer principalmente à noite, quando restaurantes, bares e casas de jogos recebem visitantes dos três países.

Embora seja conhecida como porta de entrada para o lado argentino das Cataratas do Iguaçu, a cidade oferece atrações que vão além do parque nacional. O destino também funciona como centro gastronômico e comercial da região.

Cassinos e restaurantes movimentam a noite

Os cassinos estão entre os principais diferenciais para o público brasileiro, já que esse tipo de estabelecimento não opera legalmente no Brasil. As casas locais oferecem máquinas, roleta, pôquer, blackjack e outras modalidades de jogos.

Na gastronomia, o visitante encontra parrillas, empanadas, massas, vinhos e cortes tradicionais argentinos. O Ministério do Turismo de Misiones reúne em seu catálogo restaurantes do centro, incluindo estabelecimentos especializados em carnes e culinária italiana.

A Avenida Brasil e as ruas próximas concentram parte dos restaurantes, bares e lojas. Por isso, a área costuma ser procurada por quem deseja jantar e caminhar pelo centro na mesma noite.

Compras exigem comparação de preços

Outro ponto movimentado é o Duty Free Shop Puerto Iguazú, próximo à cabeceira da ponte. O complexo possui cerca de 10 mil m² e reúne eletrônicos, perfumes, cosméticos, roupas, bebidas e alimentos de marcas internacionais.

A ausência ou redução de alguns tributos pode deixar determinados itens mais baratos. Ainda assim, vale comparar preços e considerar a conversão da moeda, o IOF e as regras alfandegárias antes de comprar.

Para entrar na Argentina, brasileiros devem apresentar passaporte ou carteira de identidade válida e em bom estado. Quem atravessa de carro também precisa verificar a documentação do veículo e o seguro Carta Verde.

Veja abaixo um vídeo da Fabi Cassol, criadora de conteúdo sobre viagens e pontos turístico que explorou um pouco da cidade argentina:

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