A regra dos “4 As” para acabar com as formigas em casa, segundo biólogos

Método combina bloqueio de entradas, menos abrigos e cuidados com comida e umidade para tornar o ambiente pouco atraente a formigas

(Foto: Reprodução)

Uma trilha sobre a bancada ou perto da pia pode parecer um problema pontual. No entanto, matar apenas os insetos que aparecem costuma dar resultado temporário, pois eles representam somente uma pequena parte da colônia.

Segundo o biólogo Matheus Fernandes Viola, especialista em pragas urbanas, o controle deve cortar os quatro recursos que mantêm as formigas dentro de casa: acesso, abrigo, alimento e água. É essa combinação que forma a regra dos “4 As”.

Acesso: feche os caminhos

Frestas em paredes, rodapés, janelas, tubulações e passagens de fios funcionam como portas de entrada. Vedar essas aberturas e fazer pequenos reparos reduz as rotas usadas pelas operárias.

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Abrigo: elimine esconderijos

Paredes ocas, vãos de armários, caixas, papéis e objetos acumulados podem servir de ninho. Organizar os ambientes, diminuir a desordem e corrigir rachaduras torna a casa menos favorável à instalação da colônia.

Alimento: atenção às migalhas

Restos quase imperceptíveis já são suficientes para atrair formigas. Açúcar, gordura, farelos e até resíduos de comida de animais devem ser removidos, enquanto os mantimentos precisam ficar bem fechados.

Também é importante limpar bancadas, mesas e pisos. Deixar louça suja durante a noite ou manter a lixeira aberta facilita o retorno dos insetos.

Água: controle a umidade

As formigas também dependem de água para permanecer no ambiente. Vazamentos, pias constantemente molhadas e recipientes com líquido parado ajudam a sustentar a colônia.

Contudo, consertar infiltrações, secar superfícies e evitar água acumulada completa a estratégia. Caso a infestação continue, o indicado é procurar uma empresa especializada.

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