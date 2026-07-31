Adeus, piso tradicional: o novo queridinho das reformas parece madeira é resistente à água vira tendência nas casas brasileiras em 2026, segundos arquitetos

Visual aconchegante, instalação rápida e manutenção simples ajudam a explicar a presença crescente do revestimento nos projetos

(Foto: Reprodução)

Renovar o piso costuma ser uma das etapas mais trabalhosas de uma obra. Além da sujeira, a retirada do revestimento antigo pode elevar os custos e ampliar o tempo necessário para concluir a transformação dos ambientes.

Uma alternativa, porém, vem conquistando espaço nas casas brasileiras em 2026. Trata-se do piso vinílico, revestimento que reproduz a aparência da madeira, possui opções resistentes à água e pode ser instalado até mesmo sobre algumas superfícies já existentes.

Aparência de madeira sem grandes obras

Fabricado principalmente com PVC, o piso vinílico está disponível em diferentes cores, texturas e formatos. Há modelos que imitam os veios e as tonalidades da madeira com bastante realismo.

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A instalação pode ser feita com cola ou por meio de sistemas de encaixe. Em muitos projetos, o material é colocado sobre cerâmica ou porcelanato, desde que a superfície esteja nivelada, firme e sem umidade.

Esse processo reduz a necessidade de quebradeira e também diminui a quantidade de entulho produzida durante a reforma. Ainda assim, a avaliação de um profissional é importante antes da aplicação.

Conforto e praticidade na rotina

Outro atrativo é o conforto. O revestimento apresenta toque mais agradável, ajuda a reduzir o barulho dos passos e torna os ambientes visualmente mais aconchegantes.

A limpeza diária também é simples. Normalmente, um pano úmido e produtos indicados pelo fabricante são suficientes para retirar poeira e pequenas sujeiras.

Modelos resistentes à água podem ser usados em cozinhas e lavabos. No entanto, nem todas as versões são indicadas para banheiros, áreas externas ou espaços constantemente molhados.

Cuidados antes da instalação

Antes da compra, é necessário observar a classificação de uso, a espessura e o tipo de instalação. Ambientes com grande circulação exigem produtos mais resistentes.

Também é fundamental verificar se existem infiltrações ou irregularidades no contrapiso. Quando instalado corretamente, o piso vinílico pode unir aparência de madeira, manutenção prática e reforma mais rápida.

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