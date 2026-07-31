Anápolis, 119 anos: trabalho, união e orgulho de ser anapolino

Sinto orgulho de ser anapolino e de levar, em Goiás e em todo o Brasil, a marca que esta terra carrega: a de ser acolhedora e de representar um lugar de recomeço para milhares de pessoas que desembarcam por aqui

Amilton Filho, deputado estadual pelo MDB. (Foto: Divulgação)

Anápolis completa 119 anos como uma das cidades mais importantes, dinâmicas e acolhedoras do nosso estado. Para mim, esta celebração tem um significado ainda mais especial: foi aqui que nasci, cresci e aprendi o valor do trabalho, da família e da solidariedade.

Representar a nossa cidade na Assembleia Legislativa é uma honra, mas também uma responsabilidade que procuro retribuir diariamente com presença, diálogo e resultados.

Nos últimos anos, trabalhamos para viabilizar projetos estruturantes que preparam Anápolis para o futuro. O Anel Viário melhora a mobilidade e cria novas condições para o desenvolvimento, enquanto o avanço do DAIA II amplia a força industrial do município, atrai investimentos e abre caminho para mais empregos e renda.

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Também destinamos esforços e recursos para a reforma de escolas e a construção de novos colégios, porque nenhuma cidade avança de verdade sem oferecer educação de qualidade às suas crianças e aos seus jovens.

Prestar contas desse trabalho também significa reconhecer quem está todos os dias na linha de frente, cuidando das pessoas. Por isso, nosso mandato tem apoiado instituições fundamentais como a Santa Casa, a APAE e a Maternidade Doutor Adalberto, que receberam recursos para continuar atendendo, acolhendo e salvando vidas.

Ajudamos ainda a viabilizar os shows da Expoana, valorizando a cultura, as tradições e os momentos de convivência das famílias. Esses resultados foram construídos com diálogo e união, e tenho muito orgulho da parceria sólida que mantenho com o prefeito Márcio Corrêa.

Quando diferentes forças públicas trabalham com responsabilidade e colocam os interesses da cidade acima das diferenças, Anápolis ganha. Ainda temos desafios importantes na saúde, na educação e no bem-estar, e superá-los exigirá planejamento, investimentos e cooperação.

Por isso, convido todos os anapolinos e anapolinas a somarem esforços conosco, apresentando ideias, acompanhando o trabalho público e participando da construção das soluções que a nossa cidade precisa.

Celebrar os 119 anos de Anápolis é reconhecer tudo o que já conquistamos, sem fechar os olhos para o que ainda precisa ser feito. Minha disposição para trabalhar pela cidade se renova a cada encontro com uma família, a cada visita a uma escola, a cada conversa com profissionais da saúde, empresários, trabalhadores, estudantes e lideranças comunitárias.

Quero continuar ajudando a construir uma Anápolis que cresça sem deixar ninguém para trás; que ofereça atendimento digno, educação transformadora, oportunidades de trabalho, lazer e qualidade de vida; e que seja cada vez melhor para viver, empreender e criar os nossos filhos.

Sinto orgulho de ser anapolino e de levar, em Goiás e em todo o Brasil, a marca que esta terra carrega: a de ser acolhedora e de representar um lugar de recomeço para milhares de pessoas que desembarcam por aqui.

Amilton Filho é deputado estadual em segundo mandato pelo MDB. Nascido em Anápolis, é advogado, servidor público estadual e duas vezes vereador pelo município.

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