Anápolis: nossa principal bandeira, nosso foco principal

Tenho orgulho da nossa cidade e tenho orgulho de ser a única deputada da história de Anápolis a destinar 100% dos recursos para a nossa cidade

Vista aérea da cidade de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

É uma alegria muito grande comemorar mais um aniversário da nossa cidade, a cidade que a gente ama e pela qual trabalhamos todos os dias. É um orgulho, nestes 119 anos de muita história, ser a única deputada que destinou 100% dos recursos do nosso primeiro ano de mandato para Anápolis.

Quando penso no futuro de Anápolis, acredito que o meu sentimento seja o mesmo de todos os anapolinos: a esperança de ver uma cidade que nunca pare de crescer, gerar oportunidades e melhorar a vida das pessoas. É isso que Anápolis e o seu povo merecem. Nossa história prova que a cidade é, e sempre será, maior do que qualquer dificuldade, gestão ou pessoa.

Como deputada estadual, tenho transformado esse compromisso em ações concretas. Sou a parlamentar que mais destinou emendas para Anápolis, com mais de R$ 15 milhões investidos em áreas essenciais. Esses recursos fortalecem a saúde, com investimentos na Santa Casa, na Maternidade Dr. Adalberto, na realização de cirurgias de catarata e castrações; ampliam o atendimento às instituições socioassistenciais; impulsionam a educação, com a construção da escola no Flor do Cerrado; e melhoram a mobilidade, com obras importantes, como o trevo do Munir Calixto.

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Também tenho muito orgulho de ter destinado recursos para a construção da primeira UPA da Mulher, estrutura que hoje abriga a única UPA para adultos em funcionamento na cidade, garantindo atendimento de urgência e emergência para milhares de anapolinos.

Meu compromisso é continuar trabalhando, em parceria com o Governo de Goiás e com todas as lideranças que querem o bem da nossa cidade, para que os próximos anos sejam marcados por mais oportunidades, mais investimentos e mais dignidade para cada família anapolina.

Parabéns, Anápolis! Que possamos seguir construindo, juntos, uma cidade cada vez mais forte, desenvolvida e preparada para o futuro.

Vivian Naves é advogada, ex-primeira-dama de Anápolis e deputada estadual pelo Republicanos