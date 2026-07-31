Anápolis que inspira Goiás

Com tradição empreendedora, localização estratégica e uma gestão comprometida com resultados, Anápolis consolida seu protagonismo no desenvolvimento do Estado

(Foto: Divulgação)

Anápolis chega aos 119 anos reafirmando uma vocação que acompanha sua história desde os tempos dos tropeiros: a de conectar caminhos, criar oportunidades e impulsionar o desenvolvimento de Goiás.

Da antiga Capela de Santana à força do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), da chegada da ferrovia à consolidação do segundo maior polo farmoquímico do Brasil, a cidade sempre esteve na vanguarda das transformações econômicas de Goiás. A localização estratégica, entre Goiânia e Brasília, e a capacidade logística fazem de Anápolis um dos principais motores da economia goiana.

Esse protagonismo é fortalecido por uma parceria sólida entre o Governo de Goiás e o município. A conclusão do Anel Viário do Daia, os avanços para viabilizar o Aeroporto de Cargas, mais de R$ 1 bilhão destinados à saúde, investimentos em saneamento, educação, habitação e proteção social demonstram que Anápolis é prioridade para o Estado.

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São obras e políticas públicas que melhoram a infraestrutura, ampliam os serviços essenciais e criam um ambiente cada vez mais favorável para quem deseja investir, empreender, trabalhar e viver em Anápolis.

Esse esforço encontra no prefeito Márcio Corrêa um parceiro comprometido com o futuro de Anápolis. Sua gestão tem demonstrado capacidade de diálogo, planejamento e execução, conduzindo o município com responsabilidade e conquistando a confiança da população. Quando Estado e prefeitura caminham na mesma direção, quem ganha é a cidade e, principalmente, o cidadão.

Celebrar os 119 anos de Anápolis é reconhecer uma trajetória construída por gerações de homens e mulheres que fizeram do trabalho, da inovação e da coragem as marcas de um município que nunca deixou de olhar para o futuro.

Que este aniversário seja também a celebração de novas conquistas. Porque uma cidade com a força de Anápolis continuará sendo protagonista do crescimento de Goiás e uma referência para todo o Brasil.

Parabéns, Anápolis, pelos seus 119 anos.

Daniel Vilela é bacharel em Direito, pós-graduado em Administração Pública e atual governador de Goiás pelo MDB. Foi deputado estadual e deputado federal

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