Anvisa proíbe a venda de marca de água mineral após detectar a mesma bactéria encontrada nos produtos Ypê e Crystal em supermercados de todo o país

Medida preventiva desperta dúvidas e reforça cuidados antes de adquirir produtos no comércio brasileiro

(Imagem: Ilustração)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu imediatamente a comercialização, a distribuição e o consumo de dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water.

A agência anunciou a medida após análises detectarem a bactéria Pseudomonas aeruginosa. O mesmo microrganismo já apareceu em lotes de produtos das marcas Ypê e Crystal, que também passaram por ações da Anvisa.

A decisão tem caráter preventivo. A agência busca impedir que os produtos continuem em circulação enquanto apura o caso.

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A suspensão atinge os lotes 13 e 14 da água mineral sem gás em lata de 350 ml. A fabricante produziu as unidades em abril de 2026.

Segundo a empresa, testes internos de controle de qualidade identificaram a contaminação. Por isso, a fabricante iniciou o recolhimento voluntário das unidades.

A empresa também informou que não recebeu registros de consumidores afetados. Além disso, disponibilizou canais de atendimento para orientar os clientes sobre a devolução e o reembolso.

Entenda o risco

A Pseudomonas aeruginosa vive naturalmente na água, no solo e em ambientes úmidos. Para a maioria das pessoas saudáveis, a exposição costuma apresentar baixo risco de doença.

No entanto, a bactéria pode causar infecções graves em pessoas com o sistema imunológico comprometido. O grupo inclui pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados, idosos frágeis e pessoas hospitalizadas.

A legislação sanitária brasileira não permite a presença da bactéria em água mineral. Por esse motivo, a Anvisa suspendeu os lotes.

Orientação ao consumidor

A Anvisa orienta os consumidores a não beberem unidades dos lotes interditados. Quem possui o produto deve procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da fabricante.

O cliente poderá solicitar a substituição ou o reembolso.

A agência também reforça que adota medidas de recolhimento para proteger a saúde pública. Essas ações fazem parte do sistema de fiscalização de alimentos e bebidas no país.

Contudo, os consumidores podem acompanhar os alertas sanitários e consultar produtos com restrições nos canais oficiais da Anvisa. A verificação garante mais segurança antes da compra.

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