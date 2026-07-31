Apostador em Goiás “bate na trave” e leva prêmio de R$ 129 mil na Mega-Sena

Além dele, outras 40 apostas ao redor do Brasil também ganharam premiações, acertando a mesma quantidade de bolinhas

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Um apostador de Rio Verde tirou a sorte grande e levou para casa uma bolada, após acertar cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena desta quinta-feira (31).

As bolinhas selecionadas no concurso 3037 foram 30 – 35 – 38 – 39 – 46 – 50.

O sortudo da vez registrou a cartela de forma online, pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. Porém, como ele marcou sete dezenas ao invés das tradicionais seis, pagando mais caro, recebeu um prêmio dobrado. Assim, ganhou a quantia de R$ 129.467,92.

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Além dele, outras 40 apostas também ganharam premiações na Mega-Sena, acertando a mesma quantidade de bolinhas. Os valores variaram entre R$ 64.733,96 e R$ 258.935,84, conforme o formato cadastrado para o volante.

Apesar disso, nenhum apostador conseguiu adivinhar todas as dezenas sorteadas e levar o prêmio máximo, que estava estimado em R$ 86 milhões.

Agora, a premiação acumulou mais uma vez e atingiu a casa dos R$ 100 milhões. O próximo sorteio, de número 3038, ocorrerá neste domingo (02), às 11h.

Como jogar

Para concorrer na Mega-Sena, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Os apostadores também podem registrar as cartelas pelo Portal Loterias Online e, dependendo da modalidade, pelo internet banking da Caixa.

A Mega-Sena permite que o apostador marque entre seis e 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela. Ao fim de cada ano ocorre a Mega da Virada, que recebe apostas cerca de um mês antes e costuma pagar valores milionários aos sortudos.

Nos sorteios tradicionais, saem ganhando os que acertam seis, cinco ou quatro dezenas. Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com os acertos e o quanto se acumulou até o concurso vigente.

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