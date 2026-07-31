Bruno Peixoto: “vamos comemorar o aniversário de Anápolis com Humberto e Ronaldo, Panda, Ícaro e Gilmar”

Festa foi viabilizada graças a recursos destinados pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e pelo Governo de Goiás

Deputado Bruno Peixoto reforça o convite para o aniversário de Anápolis (Foto: Captura de tela e Divulgação)

No aniversário de 119 anos de Anápolis, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado estadual Bruno Peixoto (UB), divulgou um vídeo direcionado à população anapolina para parabenizar o município.

Na mensagem, o parlamentar reforça o convite para a programação festiva que movimenta a cidade na noite desta sexta-feira (31).

“Parabéns minha gente querida da belíssima cidade de Anápolis pelos 119 anos de emancipação política. Cidade esta que cresce acima da média nacional, pujante e acolhedora. Cumprimento a cada um de vocês, irmãos e irmãs anapolinos”, afirmou o deputado.

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Bruno Peixoto também fez questão de saudar o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), parabenizando-o pela condução da gestão municipal, e convocou a população para participar dos grandes shows gratuitos do ‘Cê Tá Doido’.

“Prefeitão Márcio, parabéns pela gestão. E hoje teremos aí, para comemorar o aniversário, Cê Tá Doido, com Humberto e Ronaldo, Panda, Ícaro e Gilmar”, convidou.

Investimentos e ações no município

O parlamentar relembrou que a viabilização da grade de shows ocorreu por meio da destinação de recursos da Alego, em conjunto com o governador Daniel Vilela (MDB), garantindo a grande festa sem impactar o Tesouro Municipal de Anápolis.

Ainda no vídeo, Peixoto também reforçou o compromisso do mandato com áreas prioritárias da cidade. Ele lembrou que os recursos viabilizados pela Alego permitiram a aquisição de um tomógrafo que já está em funcionamento na Santa Casa do município.

“Também já destinamos recursos para a aquisição de um tomógrafo que já está em funcionamento na Santa Casa. E emendas destinadas para a saúde, educação. Conte sempre conosco. Beijo, Anápolis!”, finalizou.

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