Morre Manolo Solo, ator espanhol de ‘O Labirinto do Fauno’, aos 62 anos

Vencedor do prêmio Goya e destaque do cinema espanhol, Manolo Solo deixa uma trajetória marcada por filmes premiados internacionalmente

Ator espanhol Manolo Solo, conhecido por papéis em “O Labirinto do Fauno” e “Biutiful”, morreu aos 62 anos após enfrentar um câncer. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator espanhol Manolo Solo morreu na madrugada desta quinta-feira (30), aos 62 anos, em Madri. A informação foi confirmada pela Academia de Cinema da Espanha. Ele tinha câncer.

Solo ficou conhecido internacionalmente por seu papel no filme “O Labirinto do Fauno”, de 2006, dirigido por Guillermo del Toro. No longa, que venceu três prêmios Oscar, interpretou o doutor Ferreiro, médico do acampamento fascista que secretamente ajuda os rebeldes que combatem o regime franquista.

O ator também deu vida ao personagem Carlos, um médico que atende o protagonista Uxbal, interpretado por Javier Bardem, em “Biutiful”, de 2010, dirigido por Alejandro González Iñárritu. O drama biográfico foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional.

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Nascido em Algeciras, na região de Cádis, em 1964, Solo transitou entre o circuito comercial e o cinema de autor. Ator popular na Espanha, ele também fazia peças de teatro e produções de televisão.

Entre seus títulos mais conhecidos no cinema estão “Cela 211”, de 2009, o suspense policial “Pecados Antigos, Longas Sombras”, de 2014, e a sátira corporativa “O Bom Patrão”, de 2021. Ele conquistou o prêmio Goya, considerado a honraria máxima do cinema espanhol, como melhor ator coadjuvante pelo suspense “Tarde Para a Ira”, de 2016.

Solo ainda deixou pronto um último trabalho como protagonista, o filme “A Quinta Portuguesa”, dirigido pela espanhola Avelina Prat. Na produção, que estreia nos cinemas brasileiros em 20 de agosto, ele interpreta um professor de geografia que assume a identidade de um jardineiro após o desaparecimento da mulher.

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