Não é desinfetante, nem sabão em pó: como limpar o piso de porcelanato sem esforço e deixá-lo brilhando novamente

Escolha do produto e cuidado na etapa final fazem diferença para evitar manchas, resíduos e aparência opaca

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Bonito, resistente e capaz de valorizar qualquer ambiente, o porcelanato pode perder o brilho quando recebe uma limpeza inadequada. O problema, muitas vezes, não está na falta de cuidado, mas no excesso de produtos.

Desinfetante concentrado, sabão em pó, cera e misturas caseiras podem deixar resíduos sobre o piso. Com o tempo, essa camada provoca manchas, aspecto pegajoso e aparência opaca.

Para a limpeza do dia a dia, o ideal é usar uma solução simples: água morna, poucas gotas de detergente neutro e um pano de microfibra. A quantidade de produto e a forma de secar o piso fazem toda a diferença no resultado.

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Comece retirando toda a poeira

Antes de passar qualquer pano úmido, varra o ambiente com uma vassoura de cerdas macias ou use um aspirador.

Essa etapa retira areia, cabelos e outras partículas soltas. Caso permaneçam no chão, esses resíduos podem riscar o porcelanato durante a limpeza, principalmente nos modelos polidos.

Depois disso, coloque água morna em um balde e acrescente apenas algumas gotas de detergente neutro. Não é necessário criar muita espuma.

Como limpar o porcelanato corretamente

Mergulhe um pano de microfibra ou uma mopa na solução e torça bem. O tecido deve ficar apenas úmido.

Passe o pano pelo piso com movimentos uniformes. Em ambientes maiores, faça a limpeza por partes e troque a água sempre que ela ficar escura.

O detergente neutro ajuda a remover gordura, pegadas e sujeiras comuns. Porém, quando aparece em excesso, pode formar uma película sobre o revestimento.

Caso o piso fique escorregadio, manchado ou com marcas, passe outro pano umedecido somente com água limpa. Esse cuidado elimina os resíduos de detergente.

Não deixe o piso secar sozinho

Depois da limpeza, use um pano de microfibra limpo e seco para finalizar.

A secagem evita manchas de água e ajuda a manter a aparência uniforme do porcelanato. Esse cuidado faz ainda mais diferença em pisos escuros ou polidos, que costumam destacar pegadas e marcas.

No entanto, a limpeza não muda o acabamento original do revestimento. Porcelanatos acetinados, foscos ou texturizados não ficarão espelhados.

Nesses casos, o procedimento apenas recupera o aspecto limpo e uniforme do piso.

Produtos que podem estragar o porcelanato

O sabão em pó não é indicado para a limpeza rotineira. Além de não dissolver completamente, ele pode deixar grãos e manchas esbranquiçadas no chão.

Ceras, palha de aço, esponjas abrasivas e desinfetantes muito concentrados também devem ficar longe do porcelanato.

Esses produtos podem formar camadas, manchar o revestimento, riscar a superfície e até alterar a aparência do rejunte.

Antes de testar qualquer solução diferente, consulte as recomendações do fabricante. O cuidado correto pode variar conforme o modelo e o acabamento do porcelanato.

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