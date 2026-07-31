No aniversário de Anápolis, Hospital de Queimaduras celebra legado que orgulha a cidade

Instituição acompanha o desenvolvimento de Anápolis há cinco décadas e ajuda a consolidar a cidade como referência nacional no tratamento de queimaduras e feridas complexas

Visão aérea da cidade de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Muito além da força da indústria, da logística e do comércio, Anápolis também se tornou referência nacional na saúde. Há 50 anos, o Hospital de Queimaduras projeta o nome do município para todo o Brasil ao oferecer atendimento de excelência a pacientes vítimas de queimaduras e com feridas complexas, construindo um legado que se entrelaça com a própria história da cidade.

Ao completar 119 anos neste 31 de julho, Anápolis celebra uma trajetória construída por quem ajudou a transformar o município em referência em diferentes áreas. Na saúde, essa história começou a ser escrita há cinco décadas e segue fazendo da cidade um destino para pacientes que buscam atendimento altamente especializado.

Fundado em 1975 pelos médicos Dr. Sebastião Célio Rodrigues da Cunha e Dra. Leila de Sá Rodrigues da Cunha, o hospital nasceu com a missão de oferecer atendimento especializado às vítimas de queimaduras. Desde então, sua história passou a caminhar lado a lado com a de Anápolis.

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Enquanto a cidade se consolidava como um dos principais polos econômicos, logísticos e industriais do Centro-Oeste, o Hospital de Queimaduras levava o nome de Anápolis para além das fronteiras de Goiás por outro motivo igualmente relevante: a excelência na assistência à saúde.

Mais do que tratar queimaduras, a instituição tornou-se referência no cuidado integral ao paciente, reunindo equipe multidisciplinar, tecnologia e inovação para atender casos de alta complexidade. Com o passar dos anos, ampliou sua atuação e hoje também é reconhecida pelo tratamento de feridas complexas e cirurgias estéticas.

Esse reconhecimento ultrapassa fronteiras. Ao longo de sua história, pacientes de diferentes estados chegaram a Anápolis em busca de atendimento especializado, fortalecendo o município como um importante polo de saúde e mostrando que seu desenvolvimento também é marcado pela capacidade de acolher, cuidar e transformar vidas.

Celebrar o aniversário de Anápolis é, também, celebrar histórias que contribuíram para construir a identidade da cidade. Há cinco décadas, o Hospital de Queimaduras faz parte dessa trajetória, ajudando a consolidar o município como uma referência nacional em saúde e reafirmando, todos os dias, o compromisso com a excelência, a inovação e o cuidado humanizado.