O maior avião do mundo tinha 88 metros de envergadura, mais de 640 toneladas, 32 rodas e precisava de um hangar do tamanho de um campo de futebol

Criado para o programa espacial soviético, o cargueiro ucraniano virou referência mundial ao transportar peças consideradas impossíveis

(Imagem: Reprodução/YouTube – HD Melbourne Aviation)

Com seis motores, 32 rodas e asas que se estendiam por quase 90 metros, este titã da aviação parecia ultrapassar os limites da engenharia. O cargueiro ucraniano foi construído para transportar cargas consideradas impossíveis e se tornou o maior avião do mundo em peso e envergadura.

O Antonov An-225 Mriya media 84 metros de comprimento e alcançava 88,4 metros de uma ponta à outra das asas. Com peso máximo de decolagem superior a 640 toneladas, precisava de pistas reforçadas, ampla estrutura de apoio e um hangar com dimensões comparáveis às de um campo de futebol.

Criado para o programa espacial

O An-225 nasceu na década de 1980, ainda durante a União Soviética. Sua missão original era transportar sobre a fuselagem o Buran, veículo espacial desenvolvido pelos soviéticos como resposta aos ônibus espaciais dos Estados Unidos.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

O primeiro voo ocorreu em 21 de dezembro de 1988. O nome “Mriya”, escolhido em ucraniano, significa “sonho” e acabou se tornando uma espécie de símbolo nacional.

O projeto teve como base o Antonov An-124, mas recebeu uma fuselagem maior, seis motores e uma cauda dupla. A configuração permitia transportar o Buran sem que o fluxo de ar provocado pela carga comprometesse a estabilidade do avião.

Estrutura para cargas extraordinárias

O trem de pouso reunia 32 rodas, distribuídas para suportar o enorme peso da aeronave. Parte delas podia girar durante manobras, o que ajudava o cargueiro a se movimentar em solo apesar das dimensões gigantescas.

O compartimento de carga tinha cerca de 43 metros de comprimento, 6,4 metros de largura e 4,4 metros de altura. Ali podiam ser acomodados geradores, turbinas, locomotivas e equipamentos industriais que não cabiam em aviões convencionais.

O nariz se abria para facilitar o embarque. Além disso, a parte dianteira podia ser rebaixada, aproximando o piso do solo e permitindo a entrada de cargas pesadas por meio de rampas.

Recordes ao redor do mundo

Após o encerramento do programa espacial soviético, o An-225 passou a atuar no transporte comercial. Em 2009, levou um gerador de 187,6 toneladas, apontado como a carga individual mais pesada já transportada por avião.

A aeronave também participou de operações humanitárias e transportou suprimentos médicos durante a pandemia de Covid-19. Sua chegada aos aeroportos costumava atrair milhares de curiosos.

O único exemplar operacional foi destruído em fevereiro de 2022, durante os combates no Aeroporto de Hostomel, na Ucrânia. Desde então, a Antonov manifesta a intenção de reconstruir o Mriya, mas ainda não existe prazo definido para que o gigante volte aos céus.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!