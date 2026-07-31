Os signos que chegam a agosto com sorte e podem ganhar na Mega-Sena, segundo a astrologia

Movimentos astrológicos do mês favorecem confiança, organização financeira e abertura para oportunidades, embora nenhum signo tenha prêmio garantido

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Agosto chega acompanhado de movimentos astrológicos associados à expansão, à coragem e às oportunidades materiais. Por isso, algumas pessoas podem sentir que a sorte está mais próxima, inclusive na hora de escolher números para a Mega-Sena.

Entre os destaques do período estão a passagem de Vênus por Virgem, a entrada do planeta em Libra e a aproximação entre Mercúrio e Júpiter. Além disso, o mês terá eclipses nos eixos de Leão e Peixes, o que pode estimular mudanças e decisões importantes.

Segundo interpretações astrológicas, quatro signos chegam a agosto com maior abertura para ganhos, boas escolhas e oportunidades inesperadas. Entretanto, isso não significa que receberão dinheiro automaticamente.

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A loteria continua sendo um jogo de puro acaso. Portanto, as previsões devem ser encaradas apenas como entretenimento e nunca como estratégia financeira.

Touro

Touro aparece entre os signos favorecidos pela movimentação de Vênus, seu planeta regente. Logo no início de agosto, o astro passa por Virgem e estimula decisões mais práticas relacionadas a dinheiro, trabalho e organização.

Consequentemente, os taurinos podem perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Além disso, o período favorece escolhas feitas com calma, sem o impulso de apostar valores elevados.

A sorte de Touro tende a aparecer de forma discreta. Pode surgir, por exemplo, por meio de um desconto inesperado, de uma dívida recebida ou de uma oportunidade profissional.

Caso decida apostar, o taurino deve manter os pés no chão. Afinal, confiança não elimina a necessidade de estabelecer limites.

Gêmeos

Os geminianos também entram em agosto com boas perspectivas. Mercúrio, planeta ligado ao signo, forma uma conjunção com Júpiter no dia 15, favorecendo comunicação, ideias criativas e decisões mais otimistas.

Por isso, Gêmeos pode sentir mais confiança para seguir a própria intuição. Números importantes, datas marcantes ou combinações que aparecem repetidamente poderão chamar atenção.

Além disso, conversas casuais podem trazer informações úteis para a vida profissional ou financeira. Entretanto, o signo deve evitar interpretar qualquer coincidência como promessa de ganho.

A agilidade mental será uma vantagem durante o mês. Ainda assim, Gêmeos precisará controlar a ansiedade e não apostar mais do que pode perder.

Leão

Leão está entre os principais protagonistas de agosto. O mês começa sob forte influência do signo e terá um eclipse solar em Leão no dia 12, associado simbolicamente a recomeços, visibilidade e coragem.

Além disso, Júpiter amplia temas ligados à confiança e à expansão leonina. Dessa forma, os nativos podem se sentir mais dispostos a correr atrás de oportunidades.

A sorte poderá aparecer quando Leão assumir a liderança de uma situação ou apresentar uma ideia. Da mesma maneira, projetos pessoais podem receber atenção inesperada.

Na loteria, porém, o excesso de confiança representa um risco. Portanto, o leonino deve evitar apostas grandes motivadas apenas pela sensação de que “desta vez vai dar certo”.

Capricórnio

Capricórnio completa a lista porque a passagem de Vênus por Virgem favorece os signos de terra. A energia do período combina planejamento, disciplina e capacidade de reconhecer oportunidades concretas.

Enquanto outros signos podem depender mais da intuição, o capricorniano tende a agir com estratégia. Assim, agosto favorece a revisão do orçamento e a busca por novas fontes de renda.

Além disso, uma iniciativa iniciada meses atrás pode começar a apresentar resultados. Nesse caso, a “sorte” pode chegar como consequência direta da persistência.

Caso participe da Mega-Sena, Capricórnio provavelmente estabelecerá um valor máximo para o jogo. Essa postura continua sendo a mais segura, mesmo em um período astrologicamente favorável.

Dias que podem concentrar boas energias

O começo de agosto apresenta uma combinação entre o Sol e Júpiter, enquanto Vênus entra em Virgem. Segundo previsões astrológicas, esses movimentos reforçam temas de confiança, crescimento e organização.

Já em 12 de agosto, o eclipse solar em Leão poderá estimular decisões e novos projetos. Em seguida, a conjunção entre Mercúrio e Júpiter, no dia 15, favorece ideias e comunicações.

Por fim, o eclipse lunar em Peixes, previsto para o dia 28, marca um período de conclusões e maior sensibilidade.

Essas datas possuem significado simbólico dentro da astrologia. Contudo, nenhuma delas altera as probabilidades reais dos concursos.

Como escolher os números segundo a astrologia

Quem gosta de unir astrologia e loteria pode usar números relacionados ao próprio signo, a datas marcantes ou aos planetas regentes.

Touro, por exemplo, pode considerar números ligados a Vênus. Gêmeos pode observar combinações associadas a Mercúrio, enquanto Leão costuma se relacionar simbolicamente com o Sol.

Capricórnio, por sua vez, possui ligação astrológica com Saturno. Ainda assim, qualquer sequência válida possui exatamente a mesma chance de ser sorteada.

Portanto, números “da sorte” têm apenas valor pessoal ou simbólico. Eles não tornam uma aposta estatisticamente mais forte.

Nenhum signo tem vitória garantida

Mesmo nos períodos considerados positivos, a astrologia não prevê com precisão quem ganhará na loteria. Além disso, não existe evidência de que o signo de uma pessoa interfira nos resultados dos sorteios.

Na aposta simples da Mega-Sena, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas. Como o resultado é aleatório, nenhuma previsão consegue indicar números vencedores de forma confiável.

Por isso, o jogo deve permanecer dentro do orçamento destinado ao lazer. Também não é indicado usar dinheiro de contas, empréstimos ou reservas financeiras para fazer apostas.

Sorte pode aparecer de outras formas

Para Touro, Gêmeos, Leão e Capricórnio, as previsões de agosto não se limitam ao dinheiro. A sorte também pode aparecer em novas parcerias, oportunidades profissionais e decisões acertadas.

Além disso, um encontro inesperado pode abrir portas. Uma conversa simples também poderá resultar em um projeto ou convite importante.

Portanto, vale manter atenção ao que acontece ao redor. Afinal, uma boa oportunidade nem sempre chega na forma de um prêmio milionário.

Segundo a astrologia, esses quatro signos entram em agosto com energia favorável. Entretanto, responsabilidade, planejamento e escolhas conscientes continuam valendo mais do que qualquer previsão.

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