Pai vende tudo para garantir os estudos do filho, vê rapaz se tornar professor com 3 pós-graduações e agora recebe ajuda dele para voltar à escola

Pai que abriu mão dos próprios sonhos para educar o filho vive agora uma nova etapa marcada por gratidão, apoio e reencontro com os estudos

(Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Durante anos, Elias Jorge colocou os próprios planos em segundo lugar para que o filho tivesse oportunidades que ele não encontrou na juventude. O esforço desse pai atravessou dificuldades financeiras, renúncias e uma longa espera por uma nova chance.

Agora, os papéis se inverteram. Depois de ver Péricles Souza se tornar professor e concluir três pós-graduações, Elias voltou à sala de aula por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Morro do Chapéu, na Bahia.

Educação como prioridade

Elias precisou interromper os estudos ainda no ensino fundamental. Quando formou uma família, porém, decidiu que o filho teria uma trajetória diferente da dele.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

O pai trabalhou e vendeu o que possuía para manter Péricles estudando. Mesmo diante das limitações, fez da formação do rapaz uma prioridade e acompanhou cada etapa da caminhada.

O esforço trouxe resultados. Péricles concluiu a graduação, avançou na vida acadêmica e acumulou três especializações, além de seguir carreira como professor.

Depois do filho, chegou a vez de Elias

Com a vida profissional encaminhada, Péricles passou a incentivar o pai a retomar um sonho antigo. Elias, então, matriculou-se na EJA e voltou a conviver com cadernos, tarefas e avaliações.

Desta vez, é o filho quem compra os materiais escolares, acompanha as atividades e ajuda nas dúvidas. A situação representa uma espécie de retribuição por tudo o que recebeu ao longo da vida.

Em uma visita à escola, Péricles ainda levou flores para o pai e falou sobre a importância dele diante da turma. O momento emocionou professores e estudantes.

Para o educador, a volta de Elias à escola mostra que não existe idade certa para aprender. Já para o pai, a nova fase permite concluir uma história que havia sido interrompida, mas nunca completamente abandonada.

Acompanhe o registro dessa história no vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Pertiano (@xperty23)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!