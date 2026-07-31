UFG: o grande presente para os 119 anos de Anápolis

Anápolis merece esse investimento, e a nossa juventude merece a oportunidade de estudar em uma universidade pública, gratuita e de excelência sem precisar sair de casa

(Foto: Divulgação)

O aniversário de 119 anos de Anápolis traz consigo a concretização de um dos maiores sonhos da nossa sociedade: a implantação do campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) em nossa cidade. Após décadas de espera, Anápolis finalmente terá uma universidade federal com presença própria, um marco que transformará a educação, a pesquisa e a inovação no município. Esse projeto deixou de ser apenas uma reivindicação para se tornar realidade, impulsionado por um esforço conjunto que tenho a honra de liderar em Brasília, conectando as demandas locais aos investimentos do Governo Federal.

A área de 100 mil metros quadrados, localizada estrategicamente em frente ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), já foi doada e as obras de cercamento foram iniciadas com o apoio de uma emenda parlamentar minha de R$ 1 milhão. Mas o avanço não para por aí. Por meio de uma nova emenda parlamentar de minha autoria, vou garantir R$ 10 milhões para a construção do primeiro prédio do campus, o Centro Tecnológico, que será o coração pulsante desta nova universidade em Anápolis. Esse centro abrigará atividades de pesquisa e desenvolvimento, dialogando diretamente com a vocação industrial da nossa cidade e preparando nossos jovens para os desafios do futuro.

A chegada da UFG é, sem dúvida, o grande presente para Anápolis neste mês de julho. Mais do que uma obra física, o campus representa uma virada de chave para o desenvolvimento regional, criando um ambiente de interação entre o setor produtivo, a academia e a comunidade. Continuarei trabalhando firme no Congresso Nacional e junto ao Ministério da Educação para garantir que todas as etapas dessa implantação sejam concluídas com celeridade. Anápolis merece esse investimento, e a nossa juventude merece a oportunidade de estudar em uma universidade pública, gratuita e de excelência sem precisar sair de casa.

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Rubens Otoni é deputado federal por Goiás pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

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