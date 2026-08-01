A cidade brasileira que encanta turistas do mundo inteiro com 275 quedas-d’água em uma das maiores maravilhas naturais do planeta
Destino reúne Mata Atlântica preservada, experiências de aventura e um espetáculo moldado pela força das águas ao longo de milênios
Poucas cidades permitem ouvir sua principal atração antes mesmo de enxergá-la. O barulho crescente das águas, a névoa que se espalha pelo caminho e a vegetação fechada antecipam um cenário de proporções difíceis de traduzir em fotografias.
Na fronteira brasileira, essa experiência ocorre dentro de uma extensa área protegida da Mata Atlântica. O conjunto natural atravessa limites internacionais e transforma a região em um dos destinos mais conhecidos da América do Sul.
Foz do Iguaçu guarda o espetáculo
A cidade é Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Seu principal cartão-postal são as Cataratas do Iguaçu, formadas por aproximadamente 275 quedas distribuídas ao longo de quase três quilômetros do Rio Iguaçu.
Algumas quedas atingem cerca de 80 metros de altura. A mais conhecida é a Garganta do Diabo, onde o grande volume de água produz uma nuvem constante de vapor e domina a paisagem observada das passarelas.
O conjunto está dividido entre Brasil e Argentina. Enquanto o lado argentino permite percorrer diferentes setores das cataratas, o trecho brasileiro oferece uma visão panorâmica ampla, que ajuda o visitante a compreender a dimensão da formação.
Floresta protege riqueza natural
As quedas ficam dentro do Parque Nacional do Iguaçu, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural desde 1986. Além da beleza cênica, a área protege um dos remanescentes mais importantes da Mata Atlântica no interior do país.
A floresta abriga espécies raras e ameaçadas, além de criar um corredor essencial para a fauna regional. Para a Unesco, a combinação entre biodiversidade e paisagem torna o parque um patrimônio de valor universal.
A visita tradicional inclui transporte interno e uma caminhada por passarelas próximas às quedas. Também há passeios de barco, trilhas, observação de aves e experiências voltadas ao contato com a floresta.
Destino vai além das cataratas
Foz do Iguaçu está na tríplice fronteira com Argentina e Paraguai. Essa localização reforça o perfil multicultural da cidade, onde diferentes idiomas, costumes e tradições convivem diariamente.
Além do parque, o roteiro pode incluir a Usina de Itaipu, o Marco das Três Fronteiras e atrações ligadas à fauna regional. Ainda assim, são as cataratas que sustentam a projeção internacional do destino, eleitas uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!