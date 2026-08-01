Misturar açúcar com óleo de coco: esfoliante caseiro para limpar a pele, reduzir cravos e deixar o rosto mais macio sem gastar muito

Combinação simples ganhou espaço nas redes por prometer uma esfoliação rápida, mas exige cuidado para não irritar ou obstruir a pele

(Fotos: Ilustração/Magnific)

Uma receita simples, preparada com ingredientes comuns da cozinha, tem chamado atenção de quem busca reforçar os cuidados com o rosto sem investir em produtos caros. O método promete retirar impurezas e melhorar temporariamente a textura da pele.

A técnica consiste em misturar uma colher de chá de açúcar com uma pequena quantidade de óleo de coco. Depois, a pasta é aplicada no rosto com movimentos circulares leves, principalmente em regiões com maior concentração de oleosidade e cravos.

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Como a mistura age

Os grãos de açúcar promovem uma esfoliação física e ajudam a remover células mortas acumuladas na superfície. Já o óleo de coco facilita o deslizamento da mistura e pode deixar a pele com sensação mais macia.

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Apesar disso, a receita não elimina cravos profundamente nem substitui tratamentos dermatológicos. O efeito está mais ligado à limpeza superficial e à melhora momentânea da textura.

Cuidados durante a aplicação

A mistura deve ser usada com delicadeza, sem pressionar ou esfregar o rosto por muito tempo. Após a massagem, basta enxaguar bem com água e lavar a região com um sabonete facial adequado.

Pessoas com pele oleosa, acneica ou sensível precisam ter atenção redobrada. O óleo de coco pode favorecer a obstrução dos poros em algumas peles, enquanto o açúcar pode provocar irritações quando utilizado com força ou frequência excessiva.

Antes de aplicar no rosto inteiro, recomenda-se testar uma pequena quantidade em uma área discreta. Caso apareçam ardência, vermelhidão ou coceira, o uso deve ser interrompido.

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