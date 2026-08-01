O que significa a placa de trânsito triangular branca com borda vermelha e o desenho de um carro com listras pretas, segundo o Departamento de Trânsito

Placa com sinal pouco conhecido chama a atenção e exige cuidados específicos para evitar acidentes em condições adversas

(Imagem: Ilustração/Gerada por Inteligência Artificial)

Quem viaja para outros países pode encontrar sinais diferentes daqueles vistos nas ruas e rodovias brasileiras. Apesar das mudanças no formato, as placas usam símbolos intuitivos para alertar o motorista antes de situações perigosas.

A placa triangular branca, com borda vermelha e um carro cercado por listras pretas, indica risco de visibilidade reduzida. Ela avisa que o trecho pode ser afetado por neblina, chuva intensa, neve, fumaça ou poeira, dificultando a visualização da pista e dos demais veículos.

Conhecida como P-33 no sistema vigente na Espanha, essa sinalização pertence à categoria de advertência. Por isso, não estabelece uma proibição específica, mas exige atenção redobrada e adaptação imediata da condução.

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Placa não integra o padrão brasileiro

Como é uma placa que integra o sistema de trânsito espanhol, ela não tem significado algum segundo o Detran por não pertencer ao catálogo oficial brasileiro. No Brasil, os Detrans seguem as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Por aqui, as placas de advertência costumam ter formato quadrado, posicionadas com uma das diagonais na vertical. Elas apresentam fundo amarelo e símbolos pretos, diferentemente do padrão triangular branco e vermelho usado em vários países europeus.

Como o motorista deve agir

Ao encontrar esse alerta fora do país, o condutor deve reduzir a velocidade gradualmente, aumentar a distância do veículo à frente e evitar ultrapassagens. Também é importante manter os faróis adequados ligados e acompanhar as marcações da pista.

A Direção-Geral de Trânsito da Espanha recomenda atenção especial porque fenômenos meteorológicos podem reduzir tanto a visibilidade quanto a aderência dos pneus. Movimentos bruscos, frenagens repentinas e velocidade incompatível ampliam o risco de colisões.

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