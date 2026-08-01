Operação Zero Grau apreende motos e encerra encontros semanais em Aparecida de Goiânia após flagrar manobras perigosas

Pelo menos 16 pessoas foram abordadas em operação conjunta entre GCM, SMTA, Semma, PM e PC

Operação Zero Grau apreendeu três motocicletas e um carro após manobras perigosas. (Foto: Divulgação/SECOM Aparecida)

Um carro e três motocicletas foram apreendidas em uma operação integrada de equipes de segurança pública em Aparecida de Goiânia, região Metropolitana da capital, na noite da última sexta-feira (31).

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Guarda Civil Municipal (GCM), Superintendência Municipal de Trânsito de Aparecida (SMTA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) abordaram, juntas, pelo menos 16 pessoas.

A Operação Zero Grau aconteceu no Polo Industrial Vice-Presidente José Alencar, na região Leste da cidade, depois que serviços de inteligência identificaram que ali aconteciam encontros semanais.

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O objetivo das reuniões seria realizar manobras perigosas, como “dar o grau” – empinar uma motocicleta apenas sobre uma roda.

Os responsáveis pelos quatro veículos apreendidos ainda foram autuados. Eles devem passar pelas medidas administrativas e legais cabíveis, ficando sob tutela das autoridades competentes.

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