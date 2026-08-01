Parabéns Anápolis: uma cidade se faz de gente

Além dos grupos de fanfarras escolares que tem meu coração, as alas dos trabalhadores da educação e da limpeza urbana me emocionam de verdade

(Foto: Reprodução)

Sempre adorei os desfiles cívicos. E o de comemoração de aniversário da cidade este ano, me deixou com uma percepção clara de como temos amadurecido. Ano após ano, existe uma ala do desfile que ganha cada vez mais destaque. Além dos grupos de fanfarras escolares que tem meu coração, as alas dos trabalhadores da educação e da limpeza urbana me emocionam de verdade.

Isso porque nestes momentos volto meus olhos para a cidade que vivemos sob um outro ponto de vista: Anápolis é o que somos juntos. E isso tem um significado enorme pra mim. Conheço muita gente que atua nesta frente. Uma delas, a dona Maria das Dores, foi minha homenageada com a Medalha Amador Abdalla, a principal honraria destinada à valorização de personalidades que contribuem com a causa ambiental na cidade.

Dona Maria das Dores trabalha há 35 anos limpando as ruas da nossa cidade. Ela, que possui um carinho gigante com o ofício, já conheceu muita gente andando por aí. Gente que nem sempre a chama pelo nome, mas depende de seu trabalho para se sentir em uma cidade limpa e acolhedora. Dona Maria me emociona todas as vezes que a encontro porque me trata como uma amiga ilustre, quando para mim, é ela quem ocupa esse espaço de amiga ilustre.

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Anápolis completou 119 anos e não há melhor momento para convidar a todos que conheçam, cuidem e aplaudam dona Maria e seus colegas. Eles se levantam bem antes que a gente para deixar tudo bonito e pronto. Vão se deitar depois que já fomos para limpar as ruas em que trabalhamos. Anápolis amadureceu e está avançando. Seja por seus representantes políticos, cada dia mais dedicados às necessidades urgentes da população, deixando interesses individuais de lado para atender a chamados urgentes de recursos para a saúde; seja do povo que em um desfile como esses aplaude à exaustão quem merecia todos os dias aplausos por seu trabalho, honradez e dedicação à cidade; seja pelas instituições religiosas que estão a todo momento preparados para contribuir com as pessoas e a cidade;

Me sinto grata por contribuir com a cidade em que nasci sendo vereadora servindo a cidade, mas me sinto ainda mais grata por ter como trabalho e compromisso ouvir as pessoas que mais precisam. Ouvir a Dona Maria das Dores e tantos outros trabalhadores que amam e servem Anápolis.

Parabéns Anápolis. A cidade é o que somos caminhando juntos!

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