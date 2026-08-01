Vídeo mostra emboscada que terminou com jovem morto a tiros em Rio Verde

Equipes policiais continuam buscas para identificar e deter suspeitos do crime

Câmera de segurança filmou disparos de arma de fogo que culminaram em morte de jovem. (Foto: Reprodução)

Um vídeo registrou o momento em que um jovem, de 29 anos, é morto a tiros em uma emboscada no bairro Vila Serpro, em Rio Verde. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (31).

Conforme mostram as imagens, obtidas pela reportagem do Portal 6, um indivíduo de camiseta branca fica à espreita na lateral de uma casa, aparentemente “vigiando” um beco escuro.

Após alguns momentos, é possível ver a luz de disparos de arma de fogo, vindos do beco. Nisso, o “vigilante” também começa a disparar contra o jovem, que aparece correndo, em fuga.

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Porém, diante dos diversos disparos, ele acaba atingido e cai na via pública (já fora do alcance das câmeras de segurança). Momentos depois, os autores dos tiros fogem a pé.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas pôde apenas constatar o óbito do jovem.

Equipes da Polícia Militar (PM), assim como das polícias Civil e Científica, também compareceram ao local, para dar início às investigações e dar início aos procedimentos periciais de praxe.

Até o momento, a investigação conseguiu identificar o nome de um dos suspeitos. Contudo, até as últimas informações, nenhum dos autores havia sido localizado e detido.

O caso segue sob apurações das autoridades policiais competentes.

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