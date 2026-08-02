Ele entrou na Polícia Militar de Goiás como soldado. Hoje comanda uma das unidades mais avançadas da corporação

Major Mário Floro Jr, subcomandante do GIRO, é o convidado do Canteiro 6 nesta segunda-feira (03) para falar sobre os dois lados da farda: quem cumpre a ordem e quem dá a ordem

Major Mário Floro Jr, subcomandante do GIRO, unidade pioneira no Brasil em motopatrulhamento tático (Foto: Divulgação/PMGO)

Antes de dar ordens, ele cumpriu ordens. O Major Mário Floro Jr entrou na Polícia Militar de Goiás como soldado. Subiu de patente sozinho, fez o curso do GIRO ainda como praça e, só depois, prestou um novo concurso para se tornar oficial. É uma trajetória rara dentro da própria PMGO. Por isso, ela atravessa toda a conversa desta segunda-feira (03) no Canteiro 6, do Canal Portal 6 no YouTube.

Hoje, com 13 anos de corporação, Mário Floro Jr é subcomandante do GIRO. A sigla significa Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva, unidade especializada em motopatrulhamento tático que atua na Grande Goiânia.

O GIRO foi criado em 1998 e foi pioneiro no Brasil nessa modalidade. Ou seja, foi o primeiro do país a usar motocicletas de alta cilindrada para garantir respostas rápidas mesmo em meio ao trânsito mais carregado da região.

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Uma carreira construída dos dois lados da farda

Passar de soldado a oficial dentro da mesma corporação não é o caminho mais comum na Polícia Militar. Por isso, a entrevista desta segunda-feira parte exatamente desse contraste. Afinal, o que muda na cabeça de quem, depois de anos cumprindo ordens, passa a ser quem as dá?

Antes de chegar ao GIRO, o Major passou por unidades estratégicas em diferentes frentes de Goiás. Atuou na ROTAM, em Goiânia e na região do entorno do Distrito Federal. Também passou pela CPE e pela Força Tática de Anápolis, além do 28º Batalhão, que cobre a região Norte da cidade. Assim, seu trajeto passa por praticamente todos os formatos de policiamento — do tático ao comunitário.

Além disso, há uma marca que poucos colegas de farda conseguem repetir: o Major foi o primeiro colocado em praticamente todas as etapas da carreira.

Por que a moto, e por que Goiás saiu na frente

Um dos pontos altos da conversa deve ser justamente entender o que torna o GIRO uma referência nacional. A escolha da motocicleta de alta cilindrada, em vez da viatura tradicional, resolve um problema concreto do policiamento em grandes centros. Ou seja, ganha-se agilidade em meio ao trânsito intenso da Grande Goiânia, onde cada minuto de resposta pode ser decisivo.

Criada há mais de 25 anos, a unidade não apenas resistiu ao tempo. Na verdade, tornou-se modelo de motopatrulhamento tático dentro do país. Por isso, a entrevista deve detalhar como funciona o treinamento de quem entra na unidade, qual é o perfil de policial que o Major busca, e o que determina o tempo de resposta de uma equipe em campo.

Segurança pública, comando e o que fica de fora da farda

Além dos bastidores operacionais, a conversa também deve caminhar por temas mais amplos. Entre eles, estão os acertos e os gargalos da segurança pública em Goiás, o papel da tecnologia no trabalho policial — câmeras corporais, videomonitoramento, dados — e o crescimento do crime organizado no estado.

Há ainda um espaço reservado para o lado menos falado da farda. Nele, entram o custo humano de comandar uma tropa, as decisões mais difíceis já tomadas, e o que a rotina de um oficial do GIRO exige de quem está em casa esperando.

Para ver ao vivo, ative o sininho de notificação

A entrevista com o Major Mário Floro Jr vai ao ar nesta segunda-feira (03), a partir das 20h. A transmissão é contínua, com 1h30 de duração, no Canal do Portal 6 no YouTube. Para garantir o aviso assim que ela começar, basta ativar o sininho de notificação na página do vídeo.

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