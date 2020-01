Após mais de 20 anos, moradores conseguem a escritura de suas casas em Anápolis

Bairro, que é um dos mais humildades da cidade, também já ganhou asfalto, água e aos poucos vem ganhando uma cara nova

“É um presente abençoado. Faço aniversário no Natal e esse é o melhor presente que poderia ter ganhado. Agradeço muito ao prefeito.” A gratidão da dona de casa Vera Lúcia da Silva Custódio traduz bem o sentimento de mais de 70 famílias que receberam, das mãos do prefeito Roberto Naves, a escritura de suas casas.

A demanda é de mais de 20 anos. Na prática, os documentos garantem a esses moradores a efetiva posse de seus bens junto à Prefeitura Municipal de Anápolis.

“É com muita alegria que entregamos essas escrituras aqui no Laranjeiras. É ela quem vai trazer conforto, segurança jurídica aos que aqui moram. Esse bairro que realmente passava por sérias dificuldades, mas que nos últimos três anos conseguimos trazer asfalto, água para diversas casas, escola, feirão”, salientou o prefeito Roberto Naves.

Uma das surpresas do evento foi a autorização de permissão de uso de espaço para o projeto Ases – instituição que assiste mais de 100 crianças de Anápolis. “Estou muito grato, muito feliz, esperávamos por isso, mas não imaginei que sairia agora. Foi o melhor presente de fim de ano”, diz o presidente do projeto, Francisco Jacob.

Ao longo do evento, as famílias também ganharam panetone e as crianças se divertiram no pula-pula, além da distribuição de pipoca e algodão-doce.

