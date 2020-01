Ainda na UTI, bebê que se afogou não está mais em estado grave

Ele chegou a dar entrada na UPA Pediátrica, mas piorou e precisou ser levado para Materno Infantil, em Goiânia

Passou de grave para regular o quadro clínico do pequeno Kayllon Vinicius de Oliveira e Silva, de apenas dois anos, que se afogou na piscina de casa, em Campo Limpo de Goiás, na última quinta-feira (02).

A informação foi confirmada ao Portal 6 na manhã deste sábado (04) pela assessoria de comunicação do Hospital Materno Infantil, em Goiânia, que informou também que o garotinho permanece na UTI Pediátrica.

Apesar da pequena melhora, a situação ainda requer muitos cuidados e não há previsão de quando o bebê receberá alta.

No momento do afogamento, Kayllon foi trazido da cidade vizinha às pressas pelo Serviço Ambulatorial Móvel de Urgência (SAMU), em uma ambulância de suporte avançado, para a UPA Pediátrica, no bairro Maracanã.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis, a criança deu entrada em estado grave e devido à piora do quadro clínico foi necessária a transferência para a capital.

