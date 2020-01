Ano novo começa com liquidação de até 50% de desconto no Brasil Park Shopping

São várias lojas participando e clientes encontrarão uma série de produtos baratos

O ano começou e com ele muitas ofertas e descontos imperdíveis no Brasil Park Shopping. É a Liquida Flash, em que várias lojas estão com até 50% de desconto em produtos.

O evento acontece neste final de semana, entre os dias 10, 11 e 12 de janeiro.

São várias lojas com um mix gigante de produtos para quem quer começar o ano economizando de verdade.

Uma dica é baixar o aplicativo do Brasil Park Shopping, disponível na Play Store e Apple Store, e conferir várias ofertas que vão estar disponíveis lá.

Não vai perder, né? Corre para conferir e garantir o descontão.

