Estudante faz viagem no tempo e impressiona pela forma de apresentar trabalho

Alunos e internautas ficaram chocados pelo método adotado: "que bonitinho"

Gabriella Licia - 16 de abril de 2024

Aluno idoso optou por seguir caminho menos convencional. (Foto: Reprodução/Captura via TikTok)

Uma jovem viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo mostrando como o colega de faculdade decidiu apresentar o trabalho para a turma. Os internautas ficaram impressionados com a ‘viagem no tempo’.

Rogério da Silva é estudante de direito na Faculdade do Sul da Bahia, em Teixeira de Freitas. Na ocasião, o idoso, de 65 anos, optou por explicar o tema do trabalho com cartazes feitos manualmente em cartolinas, como era comum à época do ensino fundamental.

“E meu colega, que tem 65 anos, apresentou um seminário com cartazes como antigamente”, escreveu Carolina Neres, colega do estudante, na legenda da publicação no TikTok.

De acordo com a jovem, o idoso tirou nota máxima com a apresentação, onde colou diversas cartolinas no quadro e explicou todo o seminário.

Os internautas acharam criativo e muito esforçado o aluno, por ter optado por escrever tudo, ao invés de utilizar os meios digitais, como a grande maioria.

“Que bonitinho! Que ótimo também que o professor aceitou porque o que importa é ele saber o conteúdo” comentou uma mulher.

