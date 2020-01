Começando novas turmas, faculdade de Anápolis terá vestibulares com bolsas exclusivas

Inscrições são gratuitas e há opções até para quem quer escolher o melhor horário para fazer a avaliação

Já dizia aquele antigo ditado: ano novo, vida nova. Nestes primeiros dias de janeiro, boa parte da população está traçando metas para 2020, reforçando o desejo de começar outros desafios, e, no caso de muitas pessoas, desejando ingressar no ensino superior.

Por isso, a Faculdade Anhanguera criou condições exclusivas para a unidade de Anápolis e terá vestibulares nesta quinta-feira (09) e no próximo sábado (11) para quem quer começar a estudar ainda neste primeiro semestre.

As provas da quinta (09) terão início às 19h. Já as de sábado (11) acontecerão no método “Portas Abertas”, em que os interessados podem fazer a avaliação a qualquer momento entre às 09h e 14h e saem da instituição já com o resultado e diversas opções de bolsas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através de um formulário online disponibilizado pela Anhanguera. Outras informações também podem ser obtidas por meio do telefone (62) 4015-9418.

Enem

Os resultados oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão previstos para serem divulgados no dia 17 de janeiro. A partir da nota obtida, candidatos também já podem procurar a instituição para conferir as oportunidades de bolsa, que podem chegar a até 100%.

A Faculdade

A Anhanguera possui mais de 80 salas de aula climatizadas e é reconhecida por contar com um quadro de professores capacitados.

Tem também cerca de 51 laboratórios, fazenda escola para o curso de Medicina Veterinária, além de prestar serviços jurídicos e atendimentos gratuitos à população nas clínicas de Fisioterapia, Análises Clínicas e de Psicologia.

A faculdade é gerida atualmente pelo grupo Kroton Educacional, fundado em Minas Gerais no ano de 1966, e fica localizada na Avenida Universitária, nº 683, no Setor Central.

