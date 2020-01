Matrículas abertas nas Escolas de Artes, Dança, Música e Teatro de Anápolis

Unidades, que atendem mais de 3,5 mil alunos, também realizam oficinas e cursos de curta duração para alunos, professores e comunidade

Aberto o calendário de inscrições para as Escolas de Artes, Dança, Música e Teatro de Anápolis. Duas das quatro escolas contarão este ano com audição para entrar no sorteio de vagas. Estas unidades estão da Secretaria Municipal de Cultura.

Segundo a pasta, são unidades de ensino artístico que contam com diferentes níveis e planos pedagógicos das disciplinas. Cada escola conta com programas específicos divididos em turmas, faixas etárias e modalidades.

Ao todo, as quatro escolas, que atendem mais de 3,5 mil alunos, também realizam oficinas e cursos de curta duração para alunos, professores e comunidade.

As escolas de Dança e de Música contarão neste ano com a novidade das audições, ao invés de ser somente o sorteio. As escolas de Artes e Teatro matricularão os candidatos até o limite de vagas, com cadastro de interesse para formação de novas turmas.

Audições

Os procedimentos das audições não carecem de conhecimento prévio nas duas linguagens artísticas. Serão avaliados pelas comissões, das duas unidades, aptidões como psicomotricidade, ritmo e percepções inatas do próprio candidato. São exercícios simples de repetição dos avaliadores, onde uma comissão analisará as características perceptivas que o próprio candidato já possui.

A audição se coloca como uma estratégia de aproveitamento máximo das vagas que as unidades podem receber atendendo com a maior excelência possível. Os selecionados que passarem na audição vão para a fase de sorteio, onde dará igualdade nas condições de acesso às vagas.

“São duas unidades artísticas que tem uma grande procura, queremos oferecer o melhor aos alunos e diminuir a evasão por desinteresse”, explica o secretário municipal de Cultura, Wilson Velasco. Confira a forma de ingresso a cada uma das unidades:

Escola de Artes Oswaldo Verano

Local: Rua 14 de Julho esquina com Av. Goiás, Centro. Informações: 3902-1218.

As vagas serão preenchidas por ordem de realização do cadastro de novos alunos. Cada turma, ao atingir 20 vagas, inicia o cadastro de reserva. Inscrições estão abertas e vão até o dia 31 deste mês. Turmas em diferentes horários e níveis diferentes para cada uma das faixas etárias.

Escola de Dança de Anápolis

Local: Rua Barão do Rio Branco, nº 1229, Centro. Informações: 3902-1340.

As inscrições acontecem entre os dias 20 a 24 de janeiro e as audições nos dias 27 a 30 de janeiro. Turmas para crianças a partir dos 6 anos de idade até níveis e modalidades para adultos. São diferentes estilos como jazz, ballet clássico e sapateado.

Confira o regulamento da audição – clique aqui para fazer o download

Escola de Música de Anápolis – Informações: 3902-1010

Local: Av. Goiás esquina com Rua 14 de Julho, Centro

As inscrições acontecem entre os dias 20 a 24 de janeiro e as audições nos dias 27 a 30 de janeiro. A idade mínima para as aulas de Teoria Musical e Musicalização é de 7 anos e o requisito mínimo para todas as idades é o candidato estar alfabetizado.

Confira o regulamento da audição – clique aqui para fazer o download

Escola de Teatro de Anápolis

Local: Rua Pereira do Lago, Qd – 44, Lt – 13, Bairro Jundiaí. Informações: 3902-1501.

As inscrições estão abertas para formação de turmas e continuam durante o decorrer do ano, com cadastro de reserva. Cada turma é formada com 15 alunos em diferentes faixas etárias sendo elas infantil (7 a 10 anos), juvenil (11 a 15 anos) e curso básico de teatro acima de 16 anos. Também há uma turma especial aos sábados para maiores de 16 anos.

