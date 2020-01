Maioria das metas de Roberto para o Meio Ambiente ainda estão em andamento

Apenas três das dez propostas estabelecidas no plano de governo já foram cumpridas integralmente e uma não saiu do papel

Seis propostas de Roberto Naves (Progressistas) para o Meio Ambiente estão em andamento para serem cumpridas.

Quando disputava à Prefeitura de Anápolis, em 2016, o então candidato estabeleceu dez metas para área e já cumpriu integralmente três.

Apenas uma, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, não tem previsão de ser viabilizada.

Jakson Charles é o atual titular da pasta, que também já foi comandada por Wederson Lopes e Daniel Fortes.

“Uma cidade com qualidade de vida para todos. Esse é o nosso ponto de partida para que Anápolis seja o melhor lugar para viver”, projetou Roberto no plano de governo.

A poucos meses antes do novo pleito leitoral, o Portal 6 esmiuçou o documento e até, o final do mês, mostrará o que saiu e o que não saiu do papel.

PROMESSA CUMPRIDA:

Criar o Programa de Proteção e Conservação das Nascentes e Monitoramento das Microbacias Hidrográficas do Rio das Antas, Ribeirão João Leite, Rio Piancó, Rio Padre de Souza e Rio Caldas.

Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, esse programa foi criado com o nome de Pró-Água para trabalhar tanto a zona urbana quanto rural, priorizando a reabilitação como um todo com foco na água.

Em parceria com a comunidade, já foram recuperadas 216 nascentes e bacias pulverizadas em todos esses rios citados acima. A Área de Preservação Ambiental (APA) do Ribeirão Piancó também já foi criada e a APA do Rio das Antas está em processo de criação juntamente com o plano de manejo da APA do Piancó.

Com isso, de acordo com a pasta, Anápolis ganhará mais de R$ 3 milhões de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) Ecológico pelo projeto.

PROMESSA AINDA ANDAMENTO:

Criar o Programa de coleta Seletiva e Reciclagem de Materiais e instituir a reciclagem de papeis em todos os órgãos da prefeitura para dar o exemplo.

Desde 2017, a Prefeitura de Anápolis ampliou a ação do programa de coleta seletiva no município. São realizados também reciclagem de materiais, além da busca por materiais de grande porte nas residências para descarte.

Já a reciclagem de papeis nos órgãos públicos municipais está em andamento. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, os arquivos estão sendo digitalizados e o Portão do Cidadão foi instituído para a liberação de alvarás.

PROMESSA CUMPRIDA:

Construir novos Parques Ambientais promovendo a cultura de preservação, conservação e contemplação dos recursos naturais aliado à prática esportiva e atividades culturais.

No plano não é especificado a quantidade de locais públicos a serem criados. Nesses três anos, a Prefeitura de Anápolis construiu o Parque São Sebastião e o Parque Linear São Silvestre.

Outros espaços, como o Complexo Esportivo Jardim das Américas, Praça Arco-Verde, Praça Vila Norte, Praça Lago Parque Brasília, Praça de Interlândia e Praça do Residencial Flamboyant, foram entregues.

Já a Praça Americano do Brasil, Dom Emanuel, Ferroviária, Romeiros, Parque da Matinha e o Parque JK foram revitalizados. Em curso, estão o Parque da Jaiara, Parque da Liberdade e Onofre Quinan.

O Morada Nova, Setor Sul, Aldeia dos Sonhos, Polocentro, Adriana Parque, Residencial Buritis, Calixtópolis e o Bairro da Lapa também ganharão arenas esportivas até o final do ano.

O Parque das Águas, Jardim Botânico, Praça do Bairro de Lourdes e Parque Linear, no entanto, foram anunciados e ainda não tiveram as obras iniciadas.

PROMESSA AINDA ANDAMENTO:

Fazer com que o município de Anápolis assuma o compromisso do licenciamento florestal e ambiental, a fiscalização e a obtenção de licença para empreendimentos industriais e comerciais, impulsionando a geração de emprego e renda.

Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, a Prefeitura de Anápolis hoje trabalha de forma plena a fim de facilitar licenciamentos para que novos empreendimentos se instalem na cidade.

Atualmente, o uso do solo online já pode ser tirado em 24h após análise do fiscal e o próximo passo é fazer o mesmo com a licença ambiental.

PROMESSA AINDA ANDAMENTO:

Criar o Serviço Municipal de Tratamento de Resíduos da Construção Civil.

Uma empresa terceirizada já foi contratada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano para fazer o tratamento deste tipo de resíduo e a previsão é que comece a atuar nos próximos meses.

PROMESSA AINDA ANDAMENTO:

Desenvolver um detalhado estudo socioeconômico e ambiental do município produzindo mapa do uso do solo, mapa de vegetação indicando as Áreas de Preservação Permanente (APP) e mapa das áreas verdes urbanas.

A Prefeitura de Anápolis também contratou uma empresa especializada para a realização do georreferenciamento.

O trabalho de campo começou em março de 2019 e o mapeamento da cidade já foi realizado em 40% da cidade.

PROMESSA AINDA ANDAMENTO:

Atualizar o Plano de Saneamento. Definir um prazo para acabar com as fossas sépticas e descargas de esgoto na natureza.

Com a implantação de ramais de rede de esgoto feitos pela Saneago nos últimos anos, o tratamento hoje é feito em 70% da cidade.

A intenção da Prefeitura de Anápolis é renovar com a companhia, que deverá ter um plano de investimentos que contemple esse serviço.

PROMESSA AINDA ANDAMENTO:

Promover a sustentabilidade na mobilidade urbana através da rede de ciclovias priorizando os novos loteamentos e vias.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o estudo de Plano de Mobilidade Urbana ainda está em vigor.

Será ele o responsável por dar o norte sobre quilometragem, tempo de execução e quais vias vão receber esse tipo de investimento.

PROMESSA AINDA ANDAMENTO:

Atualizar o Plano de Arborização Urbana com levantamento detalhado para ampliar a arborização urbana com espécies nativas do Cerrado.

Somente em 2019 foram doadas mais de 200 mil mudas nativas do Cerrado para que a população pudesse revitalizar ambientes.

Neste ano, começou o também o plantio no Parque da Jaiara e no Parque da Cidade — sendo este último local o futuro maior pomar de frutos do Cerrado do país.

PROMESSA NÃO CUMPRIDA:

Unificar as calçadas para padrão ecológico em todos os prédios públicos, dando o exemplo para as novas construções

Este projeto ainda não foi iniciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, que também não informou se ele tem previsão de sair do papel.

