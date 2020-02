Indústrias abrem vagas em Anápolis e empresa de RH está recrutando funcionários

Candidatos precisam observar os requisitos exigidos e enviar currículo pelo e-mail

A empresa de RH Alcântara Consultoria abriu um novo processo seletivo para recrutar funcionários para trabalhar em duas empresas de Anápolis.

A primeira oportunidade é de Recepcionista, para uma indústria química no DAIA. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, pacote Office, boa digitação e experiência na área.

Este profissional trabalhará de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30, e terá salário de R$ 1151, vale alimentação, assiduidade e vale transporte ou ajuda de custo.

Já a segunda função é de Gerente de T.I., para uma indústria multinacional. Os requisitos são ensino superior completo em Ciências/Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e pós-graduação em Segurança de Redes.

Candidatos neste cargo também precisam ter inglês fluente; experiência na área, capacidade analítica na gestão de budget, KPI’s, e tecnologias; além de conhecimento em antivírus, VMWare, Firewall, Bakcupexec e Lotus Notes.

Todos os detalhes da seleção estão no Instagram da Alcântara Consultoria e interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com com o nome da vaga no campo do assunto.

