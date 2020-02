Saneago anuncia novo concurso público com salário superior a R$ 4 mil

Universidade Federal de Goiás já foi contratada para organizar e realizar o certame

A Companhia de Saneamento de Goiás está preparando um novo concurso, previsto para ocorrer ainda em 2020.

Ao todo, serão oferecidas 25 vagas, sendo 24 para técnico em segurança do trabalho e uma para assistente de enfermagem do trabalho. Os dois cargos não foram contemplados no concurso de 2017, que ainda está dentro de seu prazo de validade.

Segundo a estatal, a Universidade Federal de Goiás (UFG) foi a contratada para organização e realização do certame. A previsão é que o edital seja publicado ainda no primeiro semestre deste ano.

Os salários variam de R$ 2.549,60 (assistente de enfermagem do trabalho) e R$ 4.443.57 (técnico em segurança do trabalho), e a carga horária de ambos os cargos é de 40 horas semanais.

A expectativa em torno de um novo concurso da Saneago gerou especulações quanto ao número de vagas e chegou a ser publicado em sites especializados que o processo seletivo ofertaria 179 vagas.

“A Superintendência de Recursos Humanos ressalta para os concurseiros que todas as informações sobre o certame serão divulgadas nas suas páginas oficiais nas redes sociais”, alertou a companhia.

