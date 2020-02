Dono de açougue no Jundiaí é preso ao ser flagrado em moto com carne roubada

Tudo só foi descoberto porque o estado em que ele passou com o veículo próximo à viatura chamou a atenção

Já está hospedado no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, o dono de um açougue localizado nas proximidades do SESC do bairro Jundiaí, na região Central da cidade, após a Polícia Militar flagrá-lo transportando carne roubada em uma moto.

A prisão só foi possível quando ele passou por uma viatura na Avenida Jamel Cecílio com o veículo muito sujo de barro, no final da tarde desta terça-feira (11), despertando a atenção dos policiais.

Seguido até o estabelecimento, o empresário de 24 anos informou que havia adquirido a proteína na zona rural de Gameleira de Goiás.

Ao se deslocarem para a propriedade, os militares conseguiram deter um falso motorista de aplicativo e outro homem que dirigiu o caminhão de frigorífico até o local. Outros dois indivíduos conseguiram fugir a pé pela mata.

No baú do autocarga haviam diversas peças nobres de carnes bovinas e suínas prontas para o consumo, todas roubadas de uma distribuidora do bairro IAPC, na região Oeste de Anápolis.

Levados à Central de Flagrante da Polícia Civil, os motoristas também foram autuados por roubo e receptação. O destino final deles foi o mesmo do açougueiro.

O caso será investigado pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR).

