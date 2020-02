Estudantes de Anápolis também podem se inscrever para estágio no TJ-GO

Prova já tem data marcada para ser aplicada e bolsa-auxilio é de quase R$ 800

Estão abertas as inscrições para os estudantes que desejam participar do processo seletivo de estágio do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

Para Anápolis, foi disponibilizada a oportunidade de integrar o cadastro reserva nas áreas de Direito, Administração, Serviço Social e Psicologia.

Os interessados devem acessar o site do CIEE até o dia 26 de fevereiro para realizar a inscrição. Não haverá nenhuma cobrança de taxa.

O critério de seleção será por meio de avaliação de 20 questões objetivas que está prevista para ser aplicada no dia 15 de maio.

Ao todo, a duração do estágio será de até dois anos. Selecionados recebem bolsa-auxílio de R$ 743 e vale transporte de R$ 176.

Mais informações estão no edital.

