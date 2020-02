Manifestação do MST interdita BR-060 em Anápolis

Tráfego de veículos foi prejudicado e já há um gente congestionamento na rodovia

Centenas de integrantes do Movimento Sem Terra (MST) que ocupam uma propriedade em Anápolis, às margens da BR-060, na saída para Goiânia, interditam a rodovia desde às 12h45 desta terça-feira (25).

Os manifestantes usaram galhos de árvores e fogo para o bloqueio, conforme o vídeo abaixo.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local mediando a situação é já conseguiram liberar uma faixa no sentido Sul.

Segundo concessionária Triunfo Concebra, a pista Norte também já está totalmente liberada.

O tráfego de veículos, no entanto, continua lento no local, com congestionamento de aproximadamente 1,5 km no sentido Goiânia e lentidão para quem tenta seguir no sentido oposto da rodovia.

