Vídeo mostra momento em que militar da FAB é ejetado durante voo

Investigações para apurar os possíveis fatores que contribuíram para o acidente já tiveram início

O momento em que um militar da Força Aérea Brasileira (FAB) foi acidentalmente ejetado de um avião Super-Tucano (A-29) foi registrado por internauta.

O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (03) durante uma missão treinamento próximo à Praia de Santa Rita, no litoral do Rio Grande do Norte.

Graças ao funcionamento do paraquedas ele sobreviveu e, após ser resgatado, foi levado ao Hospital do Exército, em Natal.

Investigações

Em nota à imprensa, o Comando da Aeronáutica afirmou que o militar envolvido passa bem e será liberado após ser submetido à avaliação médica.

O órgão informou ainda que já iniciou as investigações para apurar os possíveis fatores que contribuíram para a ocorrência.

“O procedimento ocorreu dentro dos padrões de segurança e o piloto da aeronave, que ocupava o assento dianteiro, retornou à Ala 10 – Base Aérea de Natal, realizando o pouso normalmente”, ponderou.

