Rancheiro está com inscrições abertas para jovens e adolescentes

Inscrições são feitas diretamente pela internet até o dia 10 de abril

Estão abertas as inscrições para adolescentes e jovens interessados em participar do Programa de Aprendizagem 2020 do Rancheiro, sediado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Para participar, os candidatos precisam ter entre 14 e 24 anos, além de terem concluído ou estarem cursando o ensino médio no período noturno.

Também faz parte dos requisitos que os selecionados tenham conhecimentos no Pacote Office, principalmente no Excel.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de abril diretamente no formulário online disponibilizado pelo Rancheiro ou acessar o Trabalhe Conosco, no site da empresa.

