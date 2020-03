Atendimento presencial nas unidades do Rápido é suspenso em Anápolis

Medida faz parte das ações para conter a proliferação do novo coronavírus na cidade

Portaria da Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos determinou a suspensão do atendimento presencial no Rápido.

Publicado na edição desta segunda-feira (23) do Diário Oficial do Município, o documento integra as ações da Prefeitura para conter a proliferação do novo coronavírus em Anápolis.

Por 15 dias, que podem ser prorrogados, o funcionamento das unidades do Jundiaí, Anashopping e Jaiara se dará apenas por telefone e WhatsApp.

Das 08h às 18h, a população poderá entrar em contato pelos seguintes números: (62) 3902-2049, 3902-1027, 3902 – 2754 ou 3902 – 1029 (telefone) e (62) 98574 – 2651, (62) 98516 – 1431 ou (62) 98511 – 8157 (WhatsApp).

