Saiba como está a distribuição de casos confirmados com coronavírus em Goiás

Doença ainda não chegou a apenas uma região do estado, conforme ranking feito com base nos dados da SES-GO

O avanço do novo coronavírus em Goiás já conta com óbito confirmado e um em investigação, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Até às 10h desta segunda-feira (30), a pasta também confirma que há um total de 60 casos confirmados em 13 cidades goianas.

Apenas a região Norte do estado não tem pacientes diagnosticados laboratorialmente com a doença.

Terceiro município mais populoso, Anápolis aparece na mesma posição no ranking, abaixo apenas da capital e de Rio Verde.

35 – Goiânia

7 – Rio Verde

4 – Anápolis

2 – Aparecida de Goiânia

2 – Valp. de Goiás

2 – Jataí

2 – Itumbiara

1 – Silvânia

1 – Luziânia

1 – Catalão

1 – Goianésia

1 – Hidrolândia

1 – Águas Lindas

Em tempo

O Governo de Goiás já admitiu que o sistema público de saúde não consegue testar todos os casos suspeitos. O procedimento tem sido feito apenas com quem teve contato com pacientes já confirmados ou que apresentem sintomas graves da doença.

Quem apresenta sintomas leves são apenas isolados e acompanhados pelas prefeituras por meio da Vigilância Epidemiológica.

