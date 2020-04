Roberto confirma morte de idosa por coronavírus e anuncia mais três casos em Anápolis

View this post on Instagram

Recebemos agora a confirmação de que a mulher que morreu ontem em Anápolis com sintomas relacionados ao COVID-19 estava realmente com o Coronavírus. Foi confirmado também hoje mais três casos de contaminação na cidade, aumentando para OITO confirmados no total. Até o final do dia a Prefeitura vai divulgar mais informações sobre os novos casos. Amanhã às 10h faremos uma live para conversar com a população e anunciar algumas medidas sociais. Vamos vencer esta crise juntos, com muito trabalho e responsabilidade.