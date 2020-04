Aulas na rede municipal ficarão suspensas por mais 30 dias, adianta Roberto

Semed e governos estadual e federal já estão pensando em alternativas para minimizar o prejuízo dos estudantes

Outro assunto abordado pelo prefeito Roberto Naves (PP) durante live realizada nas redes sociais na manhã deste sábado (04) para falar sobre as medidas contra o coronavírus, foi a prorrogação da suspensão de aulas na rede municipal de ensino.

Respondendo ao questionamento de uma internauta, ele informou que um novo decreto estabeleceu que os alunos permaneçam longe das salas de aula por mais 30 dias para evitar aglomerações e a disseminação da doença.

“Nós precisamos todos doar nossa parcela de sacrifício e essas crianças temos que pensar que elas não podem perder o ano letivo. Provavelmente vamos repor em julho e ampliar o ano letivo em dezembro”, disse o prefeito.

De acordo com Roberto, tanto a Secretaria Municipal de Educação (Semed), quanto os governos estadual e federal já estão pensando em alternativas para minimizar o prejuízo dos estudantes.

“Após tomarmos todas ações e passarmos por essa grande tempestade que é a pandemia do novo coronavírus, teremos que pensar nos problemas que foram deixados pós-pandemia. Um deles é pensar nos alunos, no ensino, no futuro das crianças”.

Veja a live na íntegra

Quer comentar?

Comentários