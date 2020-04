Famílias carentes em Anápolis poderão solicitar cestas básicas por WhatsApp

Canal da Prefeitura também servirá para orientar a população sobre como conseguir o coronavoucher de R$ 600

Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda dará início a um canal de distribuição de cestas básicas para as famílias carentes em Anápolis.

O anúncio foi feito prefeito Roberto Naves (PP) na manhã deste sábado (04) durante a live para tratar sobre as medidas de isolamento social no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Vamos abrir um canal de comunicação, provavelmente um Zap do Social, sempre utilizando a ferramenta do WhatsApp”, explicou o gestor municipal.

Segundo o Roberto, a Prefeitura de Anápolis irá adquirir cerca de 20 mil cestas básicas e aqueles que precisarem poderão solicitar diretamente de casa.

Conforme já reportado pelo Portal 6, este canal a ser lançado também servirá para orientar a população sobre como conseguir o coronavoucher de R$ 600 do Governo Federal.

“Vamos ensinar preencher o cadastro e também ampliar o Cadastro Único (CadÚnico), explicou.

Em tempo

Além das cestas que irá adquirir, a Prefeitura de Anápolis já recebeu a doação de alimentos de diversas instituições.

Empresas e pessoas físicas que tiverem condições de contribuir podem se cadastrar no portal Voluntários de Coração ou entrar em contato com a Prefeitura de Anápolis.

